『IDOL RUNWAY COLLECTION』乃木坂46メンバー16人がファッションステージ出演決定【一覧あり】
3月15日に東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催する国内最大規模のアイドルとファッションの祭典『CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC』（以下、CREATEs presents IRC 2026）の第3弾出演者が発表された。
【写真】乃木坂46からファッションステージに出演する16人一覧
乃木坂46より、五百城茉央、池田瑛紗、一ノ瀬美空、井上和、梅澤美波、遠藤さくら、小川彩、賀喜遥香、川崎桜（崎＝たつさき）、菅原咲月、田村真佑、筒井あやめ、冨里奈央、中西アルノ、林瑠奈、弓木奈於ら総勢16人がライブパフォーマンスに加えファッションステージにも出演することが決定。
また、≒JOYがライブパフォーマンス出演することが決定し、逢田珠里依、天野香乃愛、市原愛弓、江角怜音、大信田美月、大西葵、小澤愛実、高橋舞、藤沢莉子、村山結香、山田杏佳、山野愛月ら総勢12人がファッションステージにも出演する。
さらに、“みるきー”こと渡辺美優紀や、私立恵比寿中学・高嶺のなでしこ・AVAM・ドラマチックレコードのメンバーがファッションステージに出演することも発表された。
そしてCREATEs presents IRC 2026のMCとして、村重杏奈とハリー杉山が決定。加えて、アソビシステムが手掛ける、アイドルプロジェクト「PEAK SPOT」よりデビューしたアイドルグループfav me（ファボミー）と、VAZ×ツインプラネット共同プロデュースにより誕生した、α＋（アルファプラス）がオープニングアクトとして出演する。
『IDOL RUNWAY COLLECTION（アイドル ランウェイ コレクション）』は、アイドルとファッションの融合を実現するイベント。2023年以来、3度目の開催となる。
