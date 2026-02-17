目黒蓮＆浜辺美波、お互いは「すてきな先輩・後輩」
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が17日、映画『ほどなく、お別れです』大ヒット御礼舞台あいさつに中継で登壇した。『SHOGUN 将軍』撮影のため、カナダに滞在中の目黒は大きなスクリーンから参加した目黒に、同じく主演の浜辺美波は笑いがこらえきれない場面もみられ、和やかな雰囲気に包まれた。
【集合ショット】素敵な笑顔！画面越しで笑顔をみせる目黒蓮＆浜辺美波ら
遺族の希望に沿って故人に合った葬儀を提案し、全ての手配と進行（葬儀の段取り、会場設営、式の進行など）を執り行う仕事“葬祭プランナー”を題材とした今作は、長月天音氏のデビュー作『ほどなく、お別れです』から始まる「ほどなく、お別れです」シリーズ（小学館文庫）の実写化となる。
就職活動全敗の末に、葬儀会社「坂東会館」にインターンとして入社した新人葬祭プランナー・清水美空を浜辺、美空をスカウトし厳しく指導する葬祭プランナー・漆原礼二を目黒、漆原の妻・遥を新木優子が演じている。
撮影中の目黒はどんな存在だったかについて浜辺は「すばらしい上司？先輩だ！先輩！すてきな先輩です。この作品を撮影するにあたり、私も現場に集中したい日もあったし、エピソードに出演するみなさんにいかに、お仕事しやすい現場をい作りたかったので会話することなくできたのは大きかったです。お仕事する上ですてきな背中を見せてくださったので背筋が伸びる思いでした」と刺激を受けたことを明かした。
これを受け目黒は浜辺について「素敵な後輩です」とにっこり。「本当に、漆原と美空の雰囲気のまま現場でいれたので、お芝居の中でも生かせたと思いますしそれは浜辺さんとだったからそういったお芝居が撮れたのかな。素敵な後輩でした」と信頼関係をのぞかせていた。
