１７日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比８８円４５銭（０・１８％）安の４万８４５８円２７銭だった。

３営業日連続で下落した。全銘柄のうち、５割超にあたる１８２銘柄が値下がりした。

衆院選後の株価急上昇に対する反動から、前日に続いて利益確定の売りが目立った。一方、外国為替市場で進んでいた円高・ドル安の一服から、自動車関連銘柄などは上昇した。２０２５年４〜１２月期決算の内容が好感された建設業などの銘柄も買われた。

個別銘柄の下落率は、産業機械などを手がける日本製鋼所の５・３９％が最大で、ソフトバンクグループ（５・１０％）、ソニーフィナンシャルグループ（４・７６）と続いた。

上昇率は、太陽誘電（８・７１％）、村田製作所（６・８８％）、日産自動車（６・０４％）の順に大きかった。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比２３９円９２銭（０・４２％）安の５万６５６６円４９銭だった。４営業日連続で値下がりした。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は２５・８３ポイント（０・６８％）低い３７６１・５５。