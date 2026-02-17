½à·è¾¡¤Î¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÀï¤Ë¾¡Íø¤·¡¢´î¤ÖÊÆ¹ñ½÷»Ò¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡á16Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡ÊAP¡á¶¦Æ±¡Ë

¡¡¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼½÷»Ò·è¾¡¤Ï¡¢º£²ó¤â¥«¥Ê¥À¤ÈÊÆ¹ñ¤¬´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£¥«¥Ê¥À¤Ç5Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Î¼ç¾­¥×¡¼¥ê¥ó¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹¤È¤Î½à·è¾¡¤ò½ª¤¨¤Æ¡ÖÁê¼ê¤¬ºÍÇ½¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ã¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤­Äù¤á¤¿¡£

¡¡Àª¤¤¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë¤¢¤ë¡£¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤È¤Î½à·è¾¡¤Ï1¡½0¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè2¥Ô¥ê¥ª¥É¤Ë¥¨¡¼¥¹³Ê¤Î¥Ï¥¤¥º¤Î¥´¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç°ìµ¤¤Ë4ÆÀÅÀ¡£³Ê²¼¤ò´í¤Ê¤²¤Ê¤¯Âà¤±¤¿¡£º£Âç²ñ1¼¡¥ê¡¼¥°¤Î¥«¥Ê¥ÀÀï¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¤¢¤ë¼ã¼ê¤¬ÌöÆ°¤·¤Æ5¡½0¤È´°¾¡¡£ºòÇ¯¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢·è¾¡¤ò±äÄ¹¤ÎËö¤ËÀ©¤·¡¢2¹ñ´Ö¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÂÐ¹³Àï¤â4ÀïÁ´¾¡¤À¤Ã¤¿¡£

¡¡¤¿¤À¡¢¥«¥Ê¥À¤Ï1¼¡¥ê¡¼¥°¤ÎÊÆ¹ñÀï¤Ï¥×¡¼¥ê¥ó¤ò¤±¤¬¤Ç·ç¤¤¤¿¡£²áµî4ÅÙ¤Î¸ÞÎØ·è¾¡¤ÇÁ´¤ÆÆÀÅÀ¤·¤Æ¤­¤¿¾¡Éé¶¯¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÀäÂç¡£½à·è¾¡¤Ï¡¢¤³¤Î34ºÐ¤ÎÌ¾¼ê¤Î2ÅÀ¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£½÷»ÒºÇÂ¿¤Î¸ÞÎØÄÌ»»¥´¡¼¥ë¤Ï20¤Ë¡£À¹¤ê¾å¤¬¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¡Ö·è¾¡¤ÇÁ´¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¡×¤ÈÆ®»Ö¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë

½à·è¾¡¤Î¥¹¥¤¥¹Àï¤ÇÆÀÅÀ¤·¤ÆÃç´Ö¤È´î¤Ö¥«¥Ê¥À¤Î¥×¡¼¥ê¥ó¡Ê29¡Ë¡á¥ß¥é¥Î¡Ê¥²¥Ã¥Æ¥£¡á¶¦Æ±¡Ë