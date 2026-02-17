中道・小川新代表「厳しい結果で心配おかけした」連合に衆院選大敗と新体制を報告「連携を密にしていきたい」

中道改革連合の小川淳也新代表は17日、立憲民主党の支援団体である連合の本部を訪れ、大敗した衆院選の結果について報告し、今後の連携を確認した。

小川氏は18日に正式に発足する新たな執行部のメンバーと共に、連合の芳野友子会長と会談し、その後、記者団の取材に応じた。

この中で小川氏は、「選挙のお礼、この間の代表選とその後の新体制を含めた報告に来た。引き続き指導、協力いただきたいとお願いし、国会に向かう基本的な方針、党運営、野党各党との関係等について基本的な考えを報告した」と述べた。

そして、「芳野会長からは、今回の選挙について非常に心配もしていたという言葉があった」と説明し、「これからも連携を密にしていきたい」と強調した。

芳野氏との会談で小川氏は、衆院選での大敗について、「厳しい結果で、ご心配をおかけした」と陳謝し、今後の党運営について、「時間軸とゆとりを持って、柔軟に丁寧に様々なことを進めていきたい」との考えを示した。

また、公明党とその支持団体については、「自由と民主主義への強い思いと徹底した平和主義、生活者重視、透明性の高い政治は完全に一致している」と理解を求め、「出身母体の枠を超えて社会的大義のために一緒に頑張りたい」と伝えた。

さらに、会談では、連合が支援する国民民主党が衆院選で中道と同じ選挙区に候補者を大量擁立したことについても話題になった。

小川氏は「連合から抗議文が出るぐらいの非常に強硬な擁立劇が一部に見られたことは率直に残念だ」と指摘し、「党代表としては玉木さんが大先輩だ。私の方が丁寧に謙虚に色々なことを呼びかけ、真摯に連携のお願いに頭を下げる努力をしたい」との考えを伝えた。