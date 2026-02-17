利用には慎重な声が多数

乗りものニュースでは、2026年1月28日（水）から2月4日（水）にかけて、「交通系ICカード」に関する読者アンケートを実施し、2026年秋に開始予定のモバイルSuicaとモバイルPASMOの新サービス「teppay」について、利用の予定を聞きました。

【どんなサービス？】これが「teppay」利用予定の実態です（画像）

アンケートでは、全体の17％が「teppay」を利用すると回答した一方、69.6％が利用する予定はないと回答しました。ただし、「利用しない」と回答した人のうち、約半数は首都圏外の回答者であり、対象エリア外であることを理由に挙げています。

現在モバイルSuicaなどスマホを利用している回答者に絞ると、25.8％が「利用する」と回答しました。他方、「利用しない」理由としては、「サービス内容がよく分からない」（40代・男性・中部在住）といった声が多く挙がっています。

「teppay」は、モバイルSuica・PASMOアプリ内で利用できるコード決済サービスです。新たにアプリをダウンロードすることなく、アプリをアップデートすることで、既存のモバイルSuica・モバイルPASMOアプリに組み込まれます。

これまでチャージ残高の上限は2万円でしたが、「teppay」では30万円まで拡大され、銀行口座、ATM、ビューカードから入金可能です。残高からモバイルSuica・モバイルPASMOへのチャージや定期券などの購入ができるほか、オンライン決済、ユーザー同士の送金にも対応し、キャッシュレス決済サービスとモバイルICカードの機能を一体化したサービスといえます。

また「地域限定バリュー（通称バリチケ）」という、地域限定のプレミアム商品券やキャッシュレス還元事業など、地域振興を支える独自の残高も利用者へ付与する予定です。

「交通系ICのサービスはPayPayのようにオンライン上で送受金できたら便利」（10代・男性・中国四国在住）

「交通系ICカードの上限緩和」（30代・男性・首都圏在住）

残高上限の拡大やオンラインでの送受金機能などは、これまでもユーザーから要望として挙がっていました。JR東日本では、キャッシュレス決済の多様化・複雑化が進むなかで、安心で分かりやすいサービスの提供を目指すとしています。

利用のポイントは？改善の余地も

しかし、サービス内容に対する疑問の声も挙がっています。



新コード決済サービス「teppay」は2026年秋に開始予定（画像：JR東日本）



「モバイルSuicaがカバーする範囲で十分であるため」（50代・男性・首都圏在住）

「同様のサービスが他社（JALPAY、ANAPAY、Wesmo）で展開されているので目新しい魅力を感じない」（40代・男性・首都圏在住）

「デバイスの不具合(電池切れ、故障、携帯忘れ)、システム上の不具合が心配なため」（60代・男性・首都圏在住）

利用する予定がないとした回答者からは、現状のモバイルSuicaやモバイルPASMOで十分満足しており、「今さら感」があるといった声が見られました。

特に、クレジットカードと連動したオートチャージ機能があれば、残高上限の引き上げは大きな意味を持たないとする意見も。また、「teppay」残高とモバイルSuica・モバイルPASMOの残高が共有できない点、2段階のチャージが必要になる仕組みにについて、不便さを指摘する声が挙がっています。クレジットカードのタッチ決済を利用していることを理由に「teppay」は利用しないとする声もありました。

他方、現在ICカードを利用していて、「teppay」を機にモバイルへ移行するといった回答も、少数ながら見られました。

「JREのポイント還元があるだろうしJR関連で使うなら一番お得になるはず」（30代・男性・首都圏在住）

「モバイルSuicaを使っているから。自動的にteppayがモバイルSuicaの機能として付加される」（60代・男性・首都圏在住）

「決済手段としての魅力より、本腰で覇権を取るための各種お得キャンペーンを打ってくるのではないか」（40代・男性・首都圏在住）

「teppay」を利用する理由として、JR東日本のサービスとの連携に期待する声が挙がりました。新サービスを「上位互換」（30代・男性・首都圏在住）と評価する一方で、こうしたキャンペーンやポイント還元を主に期待する回答者もいるようです。

利用意向が分かれるなか、10.0％の回答者が「検討中」「様子を見て決める」と回答しました。

「継続的に利用するかどうかはどういう利用感になるか次第で判断する」（40代・男性・首都圏在住）

「利用可能範囲やポイントサービスが交通系ICと同等になったら利用の検討をするかもしれない」（30代・男性・首都圏在住）

「初期トラブル等々が怖いので暫くは様子見！使い勝手や割引、特典次第では乗替えるかも」（60代・男性・首都圏在住）

このほか、「メリットやコスパが未知数だから」（50代・男性・首都圏在住）といったように、機能の分かりやすさや利便性、利用可能範囲など、今後のサービス展開を見て判断したいとする声も見られます。