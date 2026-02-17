漫才師の西川きよしさんは2月16日、自身のInstagramを更新。妻とのラブラブショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：西川きよしさん公式Instagramより）

漫才師の西川きよしさんは2月16日、自身のInstagramを更新。妻とのラブラブショットを披露しました。

【写真】西川きよし＆妻の手つなぎショット

「お2人の暖かさ伝わります」

西川さんは「昨日は孫（忠志の娘と息子）の就職祝い&大学進学祝いの食事会をしました」とつづり、1枚の写真を投稿。妻の西川ヘレンさんと手をつないだラブラブな姿です。久しぶりに梅田を歩いたそうですが、「すっかり変わっていて新しいビルやら建物やらで知らない街に迷い込んだ気分がしました」と、街の変化を楽しんだよう。

また、「街も人も新たな時代に新たな変化、これから先も楽しみです。未来はいつも面白い！」と、ポジティブな西川さんらしい言葉で締めくくり、孫たちの門出と夫婦の絆を温かく伝える投稿となっています。

ファンからは、「御手をつなぐおふたりの姿に惚れ惚れいたします」「オシャレな梅田に負けないオシャレなおふたり」「美男美女仲良しご夫婦　最高ですね」「仲良しご夫婦ですね」「お2人の暖かさ伝わります」「一緒に未来を楽しめるなんて、ホントに素敵」「若々しく素敵なご夫婦」と、絶賛の声が集まりました。

妻・ヘレンさんとのお正月ショットも

1月1日には「皆様明けましておめでとうございます」「今年は私たち夫婦が80歳を迎えます」と、ヘレンさんとのお正月ショットを公開していた西川さん。コメントでは、「今年も仲良しファミリーのお正月」「素敵な1年にしてくださいね」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)