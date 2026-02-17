2月15日に放送された『真相報道バンキシャ！』（日本テレビ系）の内容が物議を醸している。この日の衆院選特集の中で、放送内容に“事実誤認”があったとして指摘が上がっているのだ。

【写真】「これでOK出す責任者のセンスがわからない」『バンキシャ！』の謝罪文

ワードのスクショ謝罪文

同日、自民党の広報本部長を務める鈴木貴子衆院議員は《日テレさん、バンキシャ!さん、お尋ねします》としたうえで、《選挙期間中の写真に重ねて、『本来なら名前を売りたいであろうに、名前入りのタスキをかけていません』というナレーションがありました。その後に新人議員のインタビューであたかも“当選する意志がなかった”かのように誘導するような構成に違和感を感じました》と指摘。

続けて《衆議院総選挙の比例代表は政党名で投票する制度であり、純粋比例の候補者が個人名を強く表示することは、有権者に誤解や混乱を招きかねません。そのため、氏名入りのタスキが用いられていないのは、制度に沿った当然の対応である（中略）》と制度的背景を説明。そのうえで、《特別な配慮や控えめな姿勢であるかのように描写することには、違和感を覚える》と苦言を呈した。

「鈴木さんには、同日中に担当プロデューサーから連絡があり、《“純粋比例の候補者も名前入りタスキをかけるという認識”での構成だった》と説明があったそうです。衆院選という国政の根幹にかかわるテーマなだけに、制度の“誤認”は看過できないでしょう」（全国紙社会部記者）

放送当日、鈴木氏に連絡をしただけでなく、『バンキシャ!』は公式Xでも《（中略）村木さんは比例代表単独候補ですので、名前の入ったタスキはしないのが通常の運用でした。こちらの認識不足で、あたかも村木さんが「当選する可能性は低いと思っていたから名前の入っているタスキをしていなかった」との印象を与えるような紹介をしてしまいました》と謝罪。

しかし、この謝罪文が新たな火種になっているという。

「“即日対応”ということには一定の評価ができるでしょう。しかし、この謝罪文には改行マークが表示されており、ワード画面のスクリーンショットだという指摘が上がっているのです。形式面での配慮を欠いたことで、“誠意が伝わらない”との批判が広がっている状況です」（前出・全国紙社会部記者）

実際に投稿には、

《極小フォントで、改行マーク付き?これでOK出す責任者のセンスがわかりません》

《Wordのスクショだけ載せて訂正/謝罪だなんて、本当に社会人がやることなんですかね…。バンキシャもう観ないです》

《これは叱られて書いた反省文を間違えて掲載したのかな。さすがに公に出せる文書ではないだろう》

などのコメントが寄せられていた。

ただ謝罪するだけでは、誠意は伝わらなかったようで……。