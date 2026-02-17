タレントの武井壮さんが自身のX（旧Twitter）を更新。ミラノ・コルティナオリンピック™のフィギュアスケート・ペア競技で、日本勢初となる金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来選手、木原龍一選手組に対し、熱い祝福のメッセージを送りました。

【写真を見る】【 りくりゅう 】 武井壮 ミラノ五輪ペアの金メダル獲得を祝福 「金メダルシーン 最高に美しいな」日本フィギュア史上初の快挙に感動





武井さんは「りくりゅうペアの金メダルシーン 最高に美しいな」と投稿。続けて「演技後から得点発表までもずっと眺めていたくなる 金メダルおめでとうございます」と、フリーで世界歴代最高得点を叩き出した二人の快挙を称えました。









ショートプログラム（SP）5位からの劇的な大逆転劇となった今回の演技。武井さんは、演技そのものの美しさはもちろん、結果を待つ瞬間の緊張感や感動も含め、その素晴らしさに深く見入った様子で称賛の言葉を綴っています。









多様なスポーツに精通し、アスリートへのリスペクトを欠かさない武井さん。日本フィギュア界の歴史を塗り替えた「りくりゅう」ペアの戴冠に、自身のSNSを通じて心からの喜びを共有しました。









この投稿には、ファンからも「とても感動的です。それこそ最高の瞬間とも言えます」「何度も観たくなる、観ると涙…奇跡の瞬間 宇宙一おめでとうございます」「凄い集中力 素晴らしい演技でした 今大会で一番の感動です ありがとう」「朝から涙腺崩壊 おめでとうございます！！」「世界歴代最高得点での戴冠、まさに美しさと強さの結晶ですね」といった感動の声が数多く寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】