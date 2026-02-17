山形県産サクランボの昨年の収穫量が８３１０トンと、過去半世紀で最低となったことが農林水産省のまとめでわかった。

２年連続の不作で、近年の異常気象が要因。主力品種の「佐藤錦」への偏った栽培なども背景にある。県や各農協は本年産に向け、農家の栽培費用への補助をするなど対策を進める方針だ。

県園芸大国推進課によると、２０２４年の８５９０トンに続く不作で、過去５０年間で１万トンを割った年は６回だけ。開花期の昨年春の強風と降雨で、ハチの活動が低調で授粉がうまくいかず、佐藤錦が結実しなかったことが主な原因という。これに加え、夏の猛暑で成熟が一気に進み、収穫が間に合わなかったことも大きい。

かつての不作は霜害が原因だったが、近年は天候不良や高温障害が多くなっている。約２０アールの畑でサクランボを育てる上山市阿弥陀地、農業枝松博さん（７５）は「昨年は風が強く、花が満開なのに数えるくらいしかハチが飛ばなかった。土日返上で毎日人工授粉をしたが、収穫量は２〜３割落ちた」と嘆く。

対策として、授粉用のハチの数を増やす方法もあるが、そもそも授粉用のマメコバチの不足という問題もある。全国的に個体数が減少傾向にあり、猛暑で繁殖がうまくいっていない。代わりにミツバチの導入も進められているが、こちらも全国規模の需要に養蜂場からの供給が追いつかず、ＪＡ全農山形でも必要数の確保は厳しい。

花粉を飛ばすための専用の木を植えるという手法もあるが、既存の収穫用の木を倒し、一から植え替える必要があるため、多大なコストや数年単位の時間がかかるという。

生産量の７割が「佐藤錦」

一方、生産量の約７割をブランド品種である佐藤錦が占めるという偏りも課題。開花期や収穫期も同じタイミングで訪れるため、万が一その時期に悪天候や猛暑が重なると、全体が不作となる。時期を分散させるため、ＪＡなどは「紅秀峰」など他品種への切り替えを促しているが、植え替えが必要なために、なかなか進まないのが実態だ。

不作を受けて、吉村知事は昨年１１月に鈴木憲和農相に、全国的なミツバチの供給体制の確立と、老朽化した雨よけハウスや農機・施設の更新費用の負担を要望。県は、２５年度２月補正予算案と、２６年度当初予算案に計１億３６００万円を計上し、農家によるミツバチの購入や佐藤錦に代わる品種の苗の導入費用を支援する方針だ。

県園芸大国推進課の深瀬靖課長は「授粉をさせて結実を確保していくのが大前提だ。ハチや苗木を一つでも多く確保できるように支援を行い、サクランボ産地を守っていく」としている。