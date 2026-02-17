ペアはショートプログラム（ＳＰ）２位のアナスタシア・メテルキナ、ルカ・ベルラワ組が、合計２２１・７５点で銀メダル。ジョージアで冬季五輪初のメダルを獲得した２人が話題になっている。

２４、２５年にジュニア世界選手権を連覇した有望ペア。シニアデビューした今季、グランプリ・シリーズ中国杯で優勝し、欧州選手権も制した。団体戦のＳＰとフリーの間に負傷するアクシデントを乗り越えた。

試合後、ベルラワは自身のインスタグラムを更新し、リンクで喜ぶ姿をアップした。

表彰式ではＳＰ５位から大逆転した三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組を祝福。ネットは「フィギュアペアで銀メダル獲得したジョージアの選手たちが良い人すぎる」「初の快挙おめでとうございます。りくりゅうへの敬意ある振る舞い、本当に素敵でした」「ジョージアペアもジョージア冬季五輪初のメダルという快挙なのに、りくりゅうを称える姿にまた涙」「ジョージアのペアの選手いい人すぎて泣ける」「ついこの間までジュニアの選手やったなんて思えない素晴らしい演技」「ジョージアペアのお二人も美しくて素晴らしかった」「あのグリーンの衣装素敵」「りくりゅうペアが表彰台上がる時のジョージアの選手たちかわいい」などのコメントが上がっていた。