「寂蒔」はなんて読む？わからなかったらヒントをチェック！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「寂蒔」はなんて読む？
「寂蒔」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、長野県にある5文字（小文字含む）の地名です。
いったい、「寂蒔」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「じゃくまく」でした。
寂蒔は、長野県千曲市に位置しています。
千曲市にある「戸倉宿キティパーク」は、「天狗公園」とも呼ばれる公園で、巨大な天狗像や動物ふれあい広場、遊具が充実していてファミリーにも人気です。
春にはセツブンソウ（天然記念物）や桜も楽しむことができ、のんびり散策できるスポットですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
