「寂蒔」はなんて読む？わからなかったらヒントをチェック！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「寂蒔」はなんて読む？

「寂蒔」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、長野県にある5文字（小文字含む）の地名です。 いったい、「寂蒔」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「じゃくまく」でした。 寂蒔は、長野県千曲市に位置しています。 千曲市にある「戸倉宿キティパーク」は、「天狗公園」とも呼ばれる公園で、巨大な天狗像や動物ふれあい広場、遊具が充実していてファミリーにも人気です。 春にはセツブンソウ（天然記念物）や桜も楽しむことができ、のんびり散策できるスポットですよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》

・『地名辞典オンライン』

・『信州千曲観光局』

ライター Ray WEB編集部