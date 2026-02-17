【ボークスF.S.S.シリーズ展 in 大阪SR】 会期：2月21日～3月8日 開催時間：11時～19時（初日のみ10時～19時） 会場：ボークス大阪SR 6階 特別チケット：1,650円 1日券：550円

最新GTM立体物（中央の「モルフォ」は本イベントでは塗装完成見本を展示）

ボークスは、展示イベント「ボークスF.S.S.シリーズ展 in 大阪SR 2026冬」を、ボークス大阪ショールームにて2月21日から3月8日まで開催する。チケット価格は、特別チケットが各1,650円、1日券は550円となり、「GTMカイゼリン」オーナー証を持っている人は無料で入場することができる。

「ボークスF.S.S.シリーズ展」は、原作・永野護氏のマンガ「ファイブスター物語（F.S.S.）」に登場するメカの立体造形約300体を一挙に展示するイベント。今年は「F.S.S.」の連載40周年の節目にあたり、作品と共に進化を続けているボークス「F.S.S.」立体造形の魅力を、存分に体感できる。

大阪会場では、歴代立体造形に加え、昨年末の「DESIGNS 永野護デザイン展」で話題を呼んだ最新GTM立体物、さらには会場初公開となる最新作も展示される。

開催最終週末には追加で未公開新作の展示も予定されており、ボークスの造形技術と永野護氏の世界観を、多彩な立体造形と共に体感できるイベントとなっている。

特別参考展示「ABSOMEC Ω ダッカス・ザ・ブラックナイト」（1/24スケール、全高920mm）も登場

歴代のボークス製「F.S.S.」立体造形の数々

【見どころポイント】

・約300体が一挙集結：最新GTMから懐かしの名騎まで、会場で「F.S.S.の歴史と現在、未来」を一望。

・初公開新作展示：最新GTM立体物だけでなく、会場初公開となる最新作も展示。開催最終週末には更に追加で未公開新作も展示予定。

・歴代シリーズを横断：時代によって変化・更新される技術や解釈の違いから生み出される、多彩な立体造形を見比べる楽しみも。

ボークスF.S.S.シリーズ展 in 大阪SR

会期：2月21日～3月8日

開催時間：11時～19時（初日のみ10時～19時）

会場：ボークス大阪SR 6階

特別チケット：1,650円

1日券：550円

ABSOMEC「GTMカイゼリン」オーナー証提示で入場無料

※店舗の営業時間とは異なります。

※初日は開場前に列形成を行ないます。集合時間等の詳細はボークス公式サイト内「SRニュース」にてお知らせします。

※特別チケットは前売り実施。大阪SRは会期終了まで、ホビースクエア京都・神戸SRは2月20日まで販売

※1日券は会期中のみ販売。ご利用日のみ再入場可、ご購入日以外の使用可

プラモデル「VSMSカイゼリン」超先行発売！

2月21日 ボークス大阪SRにて超先行発売

価格：10,450円

イベント開催を記念して、VSMS「1/100 GTMホルダ17 “ディー・カイゼリン”」が先行発売される。本商品は、大阪SRでの超先行発売が最速で入手できる機会となる。数量はごく少数とのこと。

「カイゼリン」は、映画「花の詩女 ゴティックメード」の主人公騎。「氷の女皇帝」の異名をとり、兵器でありながら美しさを備えた姿が特徴となっている。キットでは、原作者・永野護氏が提示した全く新しいGTMの関節構造「ツインスイング機構」を、シンプルかつ斬新なパーツ構成により徹底再現。直線的な前後スライドにとどまらず、この機構特有の「ねじれ」も実現している。

パーツ構成は、可動時の強度確保と組み立てやすさにも配慮。GTM特有の透明装甲をクリア成型で表現するとともに、内部構造と黒い外装部分を別パーツ化することで、組み立てるだけで見栄えのある仕上がりを実現している。

【製品概要】

1/100 scale、4色成型インジェクションプラキット

サイズ：309×190×180mm（高さ×幅×長さ）

パーツ総数：276

原型制作：造形村F.S.S.プロジェクトチーム

※超先行発売分はイベントに入場されない方もご購入いただけます。完売次第、販売終了となります。

レジンキット「HSGK モルフォ」抽選申込を大阪先行受付

初夏 発売予定

価格：143,000円

大阪SR先行受付期間：2月21日～27日

第1期抽選受付：2月28日～3月8日

当選発表：3月27日 予定

「HIGH-SPEC GARAGE KIT（R)」は、ボークスGTM造形の最高峰として、造形師が魂を込めて制作した原型がほぼそのまま手に入るレジンキットブランド。本作は通常の商品と異なり、抽選販売となる。本イベント開催を記念し、大阪SRでは他店舗やオンラインよりひと足早く受付を開始する。

キットは、その名が示す通り、美しい蝶のようで、かつ威風堂々としたシルエットを徹底再現。「左右展開時」（全長495mm）、「後方伸長時」（全長1324mm）を選択式で再現できる。このほか、頭部外装はチンガード付きの設定画版と頬あて付きの本編搭乗時、足首パーツは浮遊状態と接地状態、右手はガット・ブロウ（実剣）を握る持ち手と通常の平手が、それぞれ選択式となっている。

HSGK「モルフォ」完成見本

HSGK「モルフォ」に接続される「バックライド・リジット・フライヤー」の後方伸長時、左右展開時の全長比較

【製品概要】

1/72 scale、2色成型レジン製組み立てキット

サイズ：581×865×495mm/1,324mm（高さ×幅×左右展開時/後方伸長時）

パーツ総数：197

原型制作：早苗裕彦（造形村F.S.S.プロジェクトチーム）

※本商品はイベントに入場されない方もお申込みいただけます。

会場限定レジンキット新作「HSGK ホウライ」

販売期間：2月21日～3月8日

価格：90,200円

※「ボークスF.S.S.シリーズ展 in 大阪SR 2026冬」及びホビー天国オンラインストアにて限定発売

「ホウライ =ボォス 3069/3073=」は、本イベントが初の販売となる「HIGH-SPEC GARAGE KIT（R)」最新作。肩や背中から垂れる中空の「ビブラフォンアーマー」と呼ばれる放熱板によるシルエットや骨太のフレームにより、通常のGTMよりもさらに異形感が強調されたフォルムが徹底再現されている。頭部外装や肩部などの形状が異なるBOTH 3069版（演習時）、3073版（実戦配備時）を選択して組み立て可能。随所に施された呪術的な紋様は、付属のデカールで再現できる。

【製品概要】

1/72 scale、2色成型レジン製組み立てキット

サイズ：376×257×137mm（高さ×幅×長さ）

パーツ総数：123

原型制作：早苗裕彦（造形村F.S.S.プロジェクトチーム）

※完売次第、イベント期間中であっても販売終了となります。

