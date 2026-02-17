初回から高視聴率を記録している鈴木亮平さん主演の日曜劇場『リブート』。その第4話が2月15日に放送され、物語の新たな展開に反響が寄せられています。

【写真】早瀬と麻友はかつて儀堂を埋めた山中へ向かい…

『リブート』は、妻殺しの疑いをかけられたパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけようと、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変えて生きる（リブート）する物語。

嘘と真実が入り乱れる、日曜劇場史上類を見ない怒涛のスピードで展開していく「エクストリームファミリーサスペンス」です。

＊以下2月15日放送回のネタバレを含みます。

第4話あらすじ

早瀬（鈴木亮平）は、麻友（黒木メイサ）から「儀堂から連絡があった」と聞かされる。

儀堂になりすますしかない状況に追い込まれた早瀬は、必死に“儀堂のフリ”を続ける。

そして早瀬が向かったのは、かつて儀堂を埋めた山中。そこで彼が目にした、信じがたい光景とは……。

そんな中、合六（北村有起哉）が秘密裏に保管していた100億円相当の商品が盗まれる事件が発生。その犯人として疑いをかけられたのは、早瀬だった。しかも、そこには決定的とも言える証拠映像が残されていた。

絶体絶命の状況の中、早瀬は命乞いをするが、合六の手が緩むことはない。追い詰められた早瀬は、ついに自らの正体を明かす決意をする。

しかし、合六がそれを信じるはずもなく……。

早瀬は生き残りを懸け、ある“提案”を持ちかけるのだった。

よかったらデートしませんか？

第4話で、闇の組織の仕事へ向かおうとタクシーを拾う一香（戸田恵梨香）。

そこへ儀堂がやってきて一香を呼び止め「よかったらデートしませんか？」と唐突に提案します。

儀堂は「恋人同士っていう設定ですし、もうちょっと一香さんのこと知っといた方がいいんじゃないかと思いまして。一緒についていっていいですか？どういう仕事してるのか勉強しといた方がいいと思いますし」と言うと、一香は承諾。

２人はタクシーでカフェに行ってドーナツを購入すると、闇の組織が秘密裏に活動する法律事務所へ向かいます。

一香はお土産のドーナツを職員のマチ（上野鈴華）らに渡すと、別室に移動。２人はソファに並んで腰かけ、コーヒーを飲みながらドーナツを食べることに。

ドーナツを頬張った儀堂は「甘くておいしいですね」と言うと、口に含んだドーナツを数回咀嚼。飲み込まないうちにテーブルに置いてあったホットコーヒーを手に取り、流し込みました。



(C)TBS

甘いものが好きなはずなのに…

何気ないワンシーンですが、後の展開でこの儀堂は「儀堂にリブートした早瀬」ではなく「本物の儀堂」だったことが判明します。

パティシエの早瀬と違い、本物の儀堂は甘いものが苦手。視聴者はドーナツを食べる儀堂の様子を振り返り「コーヒーをすぐ飲んだところに甘いもの苦手感が出てた」「確かにこのシーン引っかかったんだよな…」などと反応していました。

また「『甘くておいしい』なんて子どもみたいな感想が違和感だった」「早瀬は猫舌なのにコーヒー一気に飲んで熱くないのか？と思った」「猫舌は伏線だったんだ…」と早瀬らしからぬ行動に着目する人や「これまでにも本物の儀堂が何回か出てきている可能性もある」などと推測する人も。

「考察班すごい」「家帰ったらもう一回見よう」といった声もあり、注目を集めたシーンでした。



ドーナツを受け取った職員のマチ（左）とリッカ (C)TBS