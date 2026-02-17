【同居はツラいよ】実母の酒グセ悪化「うるせぇ！」別居が正解？【第18話まんが】#ママスタショート
愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？ 今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。
今回は、酒癖の悪い実母との同居から起こった一件です。
週4で孫たちに会いに来てくれる実母に、「そろそろ同居しない？」と提案。実母は最初こそ断っていたものの、娘からの説得の甲斐あり晴れて同居スタート。子どもの面倒を見てもらえるし、高齢の実母の様子を間近で見られる、一石二鳥！ ……と思っていたのに、同居して数か月……事件が発生したのです。
実母「ただいまぁ〜」
深夜に響き渡る実母の大声。子どもたちが起きるからと言っても「うるせぇなお前は！」なんて暴言を吐く始末。そして元から悪かった実母の酒癖は、さらにヒートアップしたのです。
同居解消を考えてしまうけれども、本当にその選択は正しいのでしょうか。昼夜働いて合間の時間に孫の世話をする実母。酒癖が悪くなる理由とは……もうおわかりですね。
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
