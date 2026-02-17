工藤静香、塩麹＆豆乳を使った手作り“ヘルシーティラミスゼリー”のレシピを紹介「めちゃ美味しそう〜」「食べたい」
歌手の工藤静香（55）が15日、自身のインスタグラムを更新。愛犬との2ショットとともに、手作りの“ヘルシーティラミスゼリー”を披露した。
【写真】「めちゃくちゃ美味しいです！」塩麹＆豆乳を使った手作り“ヘルシースイーツ”を紹介した工藤静香
工藤は「ツンデレ ビビと」とつづり、愛犬について「この子は私が無条件に愛を注ぐ、私には愛される事を知っている 笑笑」「呼んでも気分次第で来ない！笑笑」と紹介。ほほ笑ましい関係性を明かしている。
続けて「ティラミスゼリー！1番下はクッキーを崩して甘くしたコーヒーを湿らせ、豆乳に大さじ２杯のマスカルポーネをゼラチン、そしてコーヒーゼリー。少し甘く仕上げます。1番上は塩麹を混ぜて水切りした無糖グリークヨーグルト」と手作りスイーツのレシピを紹介し、「これヘルシーでめちゃくちゃ美味しいです！」と自信をのぞかせた。
公開された写真には、ふわふわの帽子をかぶった愛犬との寄り添う姿や、ココアパウダーがかかったティラミスゼリーが収められている。
コメント欄には、長女のCocomiが「うける」「びびの顔」と反応したほか、「可愛い」「癒されました」「手作りティラミス美味しそう」「食べたい」「めちゃ美味しそう〜」などの声が寄せられている。
