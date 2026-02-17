鈴木奈々「彼氏いないけど作ったよ！笑笑」 親友・益若つばさ宅でチョコの手作りに励む2ショットに反響「かわいいツーショット」「手作り凄いです」
モデルでタレントの鈴木奈々（37）が14日、自身のインスタグラムを更新。プライベートで親交の深いモデルでタレントの益若つばさ（40）とバレンタインの日にチョコの手作りに励む姿を披露した。
【写真】「彼氏いないけど作ったよ！笑笑」広々キッチンで益若つばさと“チョコ作り”に励む鈴木奈々
鈴木は「つばさちゃん家でバレンタインチョコ作りました」と、広々としたキッチンで仲良く並んで作業する2ショットを投稿。「彼氏いないけど作ったよ！笑笑」とユーモアを交えつつ、「ドバイチョコ作りました！めちゃめちゃ美味しくできました」と、話題のスイーツ作りに挑戦したことを明かした。
完成したチョコについては、「甥っ子にあげたら『めちゃめちゃ美味しい！』って何度も言って食べてくれた。嬉しいね」と喜び、「お父さんにもあげよー！」と家族思いな一面ものぞかせた。
コメント欄には「かわいいツーショット」「いいね めちゃ可愛い」「美味しそう」「手作り凄いです」「楽しそう」「愛がありますね」などの声が寄せられている。
