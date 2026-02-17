プレミアムＧ１「第２回スピードクイーンメモリアル」が２４日から３月１日まで、徳島県のボートレース鳴門で開催される。このＰＲのため、鳴門市企業局ボートレース企画課の池脇康子課長が１７日、キャンペーンガールの白石美音さんを伴い、大阪市のデイリースポーツを訪れた。

池脇課長は「ドリーム戦（初日１２Ｒ）１号艇の浜田亜理沙選手に注目しています。選考期間中に３場で最速タイムを出し、選出順位が１位。２号艇の守屋美穂選手とともに優勝戦まで残ってもらえたら盛り上がると思います」と期待。白石さんは「（１月にまるがめのＧ３・オールレディースで）優勝して勢いがあると思うので、地元の徳島で活躍する姿を見てみたいです」と、イチ推し選手にプレミアムＧ１初出場となる井上遥妃を挙げた。

節間の２５日にはとろサーモン、２６日には３時のヒロインのゆめっちとかなで、２７日にはジェラードン、２８日には野性爆弾くっきー！によるお笑いＬＩＶＥステージが催され、２７日にはＳＫＥ４８がスペシャルＬＩＶＥステージに登場する。

最終日の３月１日には、今年のボートレースＣＭキャラクターを務めるファーストサマーウイカのトークショーが開催されるなど、売り上げ目標の９０億円達成に向けて豪華なイベントが用意されている。