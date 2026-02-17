radiko、2025年で50代・60代に一番聴かれた番組を発表【TOP10掲載】
radikoは17日、2025年1月〜12月にradikoで聴かれたラジオ番組・ポッドキャスト・音楽を振り返るランキングを発表した。
■radiko、50代に1番聴かれたラジオ番組
【男性】
1位：安住紳一郎の日曜天国（TBSラジオ）
2位：垣花正あなたとハッピー！（ニッポン放送）
3位：ナイツ ザ・ラジオショー（ニッポン放送）
4位：中央競馬実況中継（ラジオNIKKEI第1）
5位：飯田浩司のOK！Cozy up！（ニッポン放送）
6位：辛坊治郎 ズーム そこまで言うか！（ニッポン放送）
7位：サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー（ニッポン放送）
8位：おはよう寺ちゃん（文化放送）
9位：ニッポン放送ショウアップナイター（ニッポン放送）
10位：土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送（TBSラジオ）
【女性】
1位：安住紳一郎の日曜天国（TBSラジオ）
2位：STEP ONE（J-WAVE）
3位：J-WAVE TOKYO MORNING RADIO（J-WAVE）
4位：パンサー向井の#ふらっと（TBSラジオ）
5位：ナイツ ザ・ラジオショー（ニッポン放送）
6位：Blue Ocean（TOKYO FM）
7位：ジェーン・スー生活は踊る（TBSラジオ）
8位：TOKIO HOT 100（J-WAVE）
9位：ONE MORNING（TOKYO FM）
10位：RaNi Music♪ Morning（ラジオNIKKEI第2）
■radiko、60代に1番聴かれたラジオ番組
【男性】
1位：垣花正 あなたとハッピー！（ニッポン放送）
2位：飯田浩司のOK！Cozy up！（ニッポン放送）
3位：辛坊治郎 ズーム そこまで言うか！（ニッポン放送）
4位：おはよう寺ちゃん（文化放送）
5位：大竹まことゴールデンラジオ！（文化放送）
6位：森本毅郎・スタンバイ！（TBSラジオ）
7位：安住紳一郎の日曜天国（TBSラジオ）
8位：ナイツ ザ・ラジオショー（ニッポン放送）
9位：中央競馬実況中継（ラジオNIKKEI第1）
10位：マーケットプレス（ラジオNIKKEI第1）
【女性】
1位：安住紳一郎の日曜天国（TBSラジオ）
2位：J-WAVE TOKYO MORNING RADIO（J-WAVE）
3位：垣花正あなたとハッピー！（ニッポン放送）
4位：STEP ONE（J-WAVE）
5位：パンサー向井の#ふらっと（TBSラジオ）
6位：RaNi Music♪ Morning（ラジオNIKKEI第2）
7位：ナイツ ザ・ラジオショー（ニッポン放送）
8位：大竹まことゴールデンラジオ！（文化放送）
9位：Blue Ocean（TOKYO FM）
10位：ジェーン・スー生活は踊る（TBSラジオ）
※集計方法：2025年1月1日〜12月31日の期間に、radikoで聴かれた各番組全放送回の聴取者数(ライブ・タイムフリー・タイムフリー30・エリアフリー合算)をランキング化している。
※【在京エリア対象局】1都6県全域を無料配信エリアとする民放ラジオ局(11局)
TBSラジオ、文化放送、ニッポン放送、interfm、TOKYO FM、J-WAVE、ラジオ日本、BAYFM78 、NACK5 、FMヨコハマ、LuckyFM 茨城放送
※【在阪エリア対象局】2府4県全域を無料配信エリアとする民放ラジオ局(9局)
ABCラジオ、 MBSラジオ、OBCラジオ大阪、FM COCOLO 、 FM802、 FM大阪、ラジオ関西、 Kiss FM KOBE、KBS京都ラジオ
※【中部エリア対象局】愛知県・岐阜県・三重県を無料配信エリアとする民放ラジオ局（7局）
CBCラジオ、TOKAI RADIO、ぎふチャン、ZIP-FM、FM AICHI、FM GIFU、レディオキューブFM三重
