【ロサンゼルス＝後藤香代】少女らの性的人身取引罪などで起訴され自殺した米富豪ジェフリー・エプスタイン氏に関する捜査資料「エプスタイン文書」を巡り、２０２８年ロサンゼルス五輪・パラリンピック大会組織委員会のケーシー・ワッサーマン会長への辞任圧力が強まっている。

ワッサーマン氏は米司法省が公開した資料で、エプスタイン氏の元交際相手で共犯者のギレーヌ・マクスウェル受刑者との性的なメールが暴露された。ロサンゼルスのカレン・バス市長は１６日、米ＣＮＮのインタビューで「彼は会長を辞任すべきだ」と語った。

ワッサーマン氏は、米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手らが所属する大手代理人事務所を率いるハリウッドの重鎮だ。米人気シンガー・ソングライターのチャペル・ローンさんは９日、「道徳的価値観が合わない」として同事務所との契約解除を発表し、所属タレントの間で追随の動きが広がっている。

１６日には、エプスタイン氏と事件発覚後も交流を続けていた米ハイアット・ホテルズのトーマス・プリツカー会長が辞任を発表するなど、文書公開の影響は各方面に広がり続けている。