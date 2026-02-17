ドイツで１２日から開催されているベルリン国際映画祭で、政府は、日本映画の魅力を海外に発信する取り組みに力を入れている。

世界中から映画関係者が集まる映画祭は、企業だけでなく、若手監督が自らの作品や企画を直接売り込むことができる貴重な場にもなっている。（ベルリン 石塚恵理）

映画祭のメイン会場から１キロほど離れた場所にある展示スペース「マルティン・グロピウス・バウ」では１８日まで、売買交渉を行う映画の見本市「ヨーロピアン・フィルム・マーケット（ＥＦＭ）」が開かれ、連日、多くの人でにぎわっている。

様々な国や企業が出展する中、文化庁が主催する約６０平方メートルのジャパン・ブースには、アニメ製作プロダクション「アイジー」など、映画の製作や配給を行う１０社近くが参加。それぞれの担当者は、日本作品の配給や、企画段階の作品への出資などを希望する海外の映画関係者を迎えて、盛んに商談を行っていた。

同映画祭には今年、コンペティション部門のアニメーション作品「花緑青が明ける日に」（四宮義俊監督）をはじめ、フォーラム部門の「チルド」（岩崎裕介監督）や「まさゆめ」（吉開菜央監督）のように、若手監督の長編デビュー作が多く選出された。

政府もタッグ「新しい才能を紹介する場」

同庁の田村順也調査官は「出品された作品を見て、売り出し方の参考にしている。ベルリンは、日本の新しい才能を紹介する場として最適だ」と話す。

セールスの一環として、若手監督４人も映画祭に派遣されている。政府から企画開発費の助成を受け、４人はこれまで、支援プログラムを通じて海外展開を見据えた企画の提案方法などを学んできた。

ノスタルジーだけでは…新たな視点気づきも

銭湯の煙突清掃をテーマにしたドキュメンタリー映画を企画している太田信吾監督（４０）は、ＥＦＭで２０件以上の打ち合わせを重ねる。「ほかの国が製作に入ってくれると、ビジネス上のリスク分散はもちろん、今までになかった視点を作品に反映できる」と、海外との共同製作の利点を話す。

実際、「欧州では、煙突に強制収容所や環境問題などの悪いイメージを持つ人もいた。失われつつある仕事というノスタルジーだけで、一面的に映画を作るべきではないと気づいた」。作品作りに、新たな視点を加えるきっかけになったと語った。

複数の国の企業などが出資する国際共同製作の作品は年々増えており、「花緑青――」も、日仏の共同製作だ。田村調査官は「映画祭の楽しい雰囲気の中で作品を直接説明し、売っている人の顔を知ってもらうことは、今後の作品作りにも大きく影響するはずだ」と映画祭が果たす役割に期待を込めた。