タレントのユージ（38）が17日、自身のインスタグラムを更新。12回目の結婚記念日を報告した。

「2月14日は12回目の結婚記念日でした」と報告。「妻のリクエストで鮨よし田さんへ 記念日によく行ってます。ここは子供達を見てもらって大人ディナー。最高においしかった」とつづった。

「そして別日にウルフギャングで記念日ランチもしました」とも。「一体何回お祝いするんだって感じだけど、家族でお祝い出来る日もあってもいいんじゃないかって事で子供連れでステーキ」と記した。

「ケーキプレートは妻がサプライズでお店にお願いしてくれました」とユージ。「お店の人が運んできた時に、大声でおめでとうございまーすとか言われたらどうしようって思ってドキドキしたけど、誕生日じゃないからそれはなかったです 案外そういうのは恥ずかしいタイプです…笑」とした。

「にしてもあっという間の12年。交際4年なんでそれも入れたら16年 早いわー。それだけ一緒にいれるってすごい事だよね！これからもよろしくお願いします」とつづった。

ユージは2014年2月、前夫との間に男児がいた7歳年上の一般女性と結婚。同年5月に第2子長女、15年7月に第3子次女、22年12月に第4子男児が誕生している。