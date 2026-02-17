坂本昌行、デビューを諦め就職した過去 意外な職業・事務所に戻ったきっかけ告白に驚きの声「知らなかった」「びっくり」
【モデルプレス＝2026/02/17】20th Centuryの坂本昌行が、16日放送のフジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に出演。就職していた過去を明かした。
【写真】「悔しくて」トニセンメンバーが就職中の営業帰りに遭遇した人気デュオ
この日のスタジオトークで坂本がデビューを1度諦め、就職していたことが紹介されると「大体18歳とか20歳前にグループ組めないと、先が見えないというので、悩んだ末にバイトをしていた旅行代理店に就職させて頂いて」と就職していた過去を告白。坂本は「添乗員さんをやりました」と明かすと共演者から驚きの声が上がった。
しかし、坂本はその営業の帰りの電車の中で偶然Kinki Kids（DOMOTO）に遭遇したという。「剛か光一か覚えてないんですけど『坂本くん何やっているの今？』と聞かれた時に自分の今が答えられなくて。悔しくて」と当時の心境を吐露。「テレビつければみんなが頑張っているから、それを観ると『もう1度』って気持ちがあって。それで戻らしてもらったんですけど」と事務所に戻った経緯を振り返った。これを受け「事務所にまだ籍はあったというか、完全には辞めていなかった？」と質問が及ぶと「完全に辞めました」と明言。「所属なので、就職とかではないのでそれの辺まあ」と説明し「『戻らしてください』みたいな挨拶行って？」と深掘りされると「そうですね」と明言していた。
この放送を受けファンからは「知らなかった」「びっくり」「Kinki Kidsとの遭遇して本当に良かった」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
