【App Store iPhoneゲームチャート】『ゲーム発展国＋＋』無料チャート1位に（2/9〜15）
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2026年2月9日〜15日）では、「無料ゲームチャート」1位に『ゲーム発展国＋＋』、「有料ゲームチャート」1位には『Minecraft』がランクインした。
【ランキング表】App Store 無料 iPhone ゲームチャート TOP10
◆カイロソフトのシミュレーションゲームシリーズ、創業30周を記念して無料配布
「無料ゲームチャート」1位の『ゲーム発展国＋＋』は、カイロソフトによるドット絵が可愛らしいシミュレーションゲームシリーズの1つ。本作ではゲーム会社を経営しながら、人気のあるゲーム作品を生み出すことを目指す。社員を育成しながら制作できるゲームジャンルを増やし、どのようなゲームがユーザーに刺さるのかを分析して会社を大きくしていく。
本作は通常有料のゲームだが、カイロソフトの創業30周を記念した無料配布キャンペーンにより、無料チャートにランクインした。
続く2位には『ハートピアスローライフ』、3位には『Order Crazy - 飲み物ソート 色とりパズル』が登場。
2位の『ハートピアスローライフ』は、自由度の高いスローライフが楽しめる生活シミュレーションゲーム。自身のアバターとなる“主人公”の服は1000を超えるコーディネートから自分も服を選ぶことができるほか、ガーデニングや音楽、虫取り、料理などを他のユーザーたちと交流しながら楽しむことができる。今回の調査で初登場から6週連続のTOP3入りとなった（1位→1位→3位→2位→2位→2位）。
新作としては、6位に『フルールデイズ』が初登場している。
◆「if」の新たな世界観を構築した『ロックマンX DiVE オフライン』が3位に
一方、「有料ゲームチャート」1位の『Minecraft』は、攻略目標や目的が設定されていないサンドボックスゲーム。創造力やプログラミング学習に役立つなどの観点から「教育版マインクラフト」を導入している学校も多く、大人はもちろん子どもたちにも広く親しまれている。
2位は『Minecraft』と同様、根強い人気を誇る『スイカゲーム-Aladdin X』。本作は、ゆるいキュートなイラストが特徴のシンプルなフルーツパズルゲーム「スイカゲーム」のiOS版の公式アプリ。2024年元日のリリースから2年を迎えたが、引き続き根強い人気を見せている。
3位には、「ロックマンX」シリーズを軸に「if」の新たな世界観を構築した『ロックマンX DiVE オフライン』がランクイン。本作の舞台は「ロックマンX」シリーズのゲームデータが保存されている電脳世界“ディープログ”。プレイヤーは突然現れたナビゲーター・リコに導かれ、“ディープログ”の世界にダイブ。“ディープログ”で再現できるハンタープログラムの「エックス」や「ゼロ」などおなじみのハンターを操作し、イレギュラーデータを倒してゲームデータを修復する。
ランキングTOP10は「オリコンニュース」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。
