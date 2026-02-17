「脳梗塞で倒れ失語症になり」、リハビリに取り組んでいることを公表している、お笑いコンビ『入間国際宣言』の千葉ゴウさんが、自身のXを更新。

先日、脳梗塞を発症し入院治療中であることを公表した、アイドルグループ『Nü FEEL.』（ニューフィール）の鈴木愛來（すずき・さら）さんへエールを送りました。



【写真を見る】【 千葉ゴウ 】 脳梗塞で入院治療中のアイドル・鈴木愛來にエール 「脳梗塞に負けないで下さい 同じ病気の者として、応援してます」



千葉さんは2月12日、アイドルグループ『Nü FEEL.』の公式Xによる鈴木愛來さんの病状報告ポストをリポスト。「脳梗塞に負けないで下さい。同じ病気の者として、応援してます。」と綴りました。



鈴木愛來さんは、昨年2月にSKE48としての活動を終了。今年1月に『Nü FEEL.』への加入を発表したばかりでしたが、お披露目イベントを直前に控えた今月、脳梗塞を発症しました。





一方の千葉さんも、2025年1月にサウナを訪れた後、脳梗塞で倒れたことを公表。現在は、懸命に失語症のリハビリに励んでいます。

【担当：芸能情報ステーション】