『銀魂』完全新作映画、第2弾入場者特典はアニメ原画ステッカー クナイが頭に突き刺さった銀時など全8種
アニメ『銀魂』の完全新作映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』（公開中）の入場者特典第2弾として「アニメ原画ステッカー 壱」が配布される。20日から1週間限定・数量限定となる。
【画像】こえぇ！戦闘モードの神威も…入場者特典第2弾は全8種
公開後3日間累計で観客動員数26万2665人、興行収入4億561万7328円（15日時点）を突破し、劇場アニメとしての週末興行収入No1の大ヒットスタートを切った。
入場者特典第2弾は、映画の印象的なシーンの原画を使用した「アニメ原画ステッカー 壱」。クナイが頭に突き刺さった銀時や凛々しい表情を浮かべる新八と神楽、クナイを両手に構える月詠、そして、戦闘モードの神威と、対して冷静沈着な阿伏兎、母を想い涙を流す晴太、さらには、圧倒的な存在感を放つ眼光鋭い鳳仙が描かれた全8種で展開される。
『銀魂』は、2003年12月から『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載がスタートした空知英秋氏による漫画が原作。架空の江戸を舞台に「天人」と呼ばれる異星人らによって支配された世界で、何でも屋の坂田銀時とそれを取り巻く人々が織りなすSF時代劇コメディー。
19年6月に完結したコミックスは、累計7300万部を突破する人気作品。06年4月にテレビ東京系でアニメの放送がスタートし、劇場アニメ化、小栗旬主演で実写映画化もされている。
『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の物語の舞台は地下遊郭都市・吉原。“夜王”鳳仙に支配され、光を失ったこの街に足を踏み入れるのは、万事屋の銀時・新八・神楽の3人。原作史上最も熱い珠玉の名エピソード・吉原炎上篇を完全新作アニメとして映画化されたする。
