あのちゃんが“かわいい”を脱ぎ捨てた！？黒ライダースを纏い「今日の俺様」と魅せたクールな姿が大反響
あのちゃんが自身のSNSを更新し、ライダースジャケット姿のオフショットを披露した。
【写真】黒いレザーのライダースジャケットを着た“かっこいい”あのちゃん
■“かっこいい”一面を感じさせるオフショット公開
あのは「今日の俺様」とコメントを添えてXにて2枚の写真を披露。そこには、黒いレザーのライダースジャケットを纏う彼女の姿が映し出されている。
斜に構えて腕を組み、わずかに唇を尖らせてカメラをジッと見つめている。射抜くように睨みつけているような眼差しが印象的だ（1枚目）。一方で、視線を逸らし澄ました表情を浮かべるカット（2枚目）も公開。
普段のガーリーなビジュアルとは違い、クールな雰囲気を全面に出したショットにSNSでは「かわいいかっこいいイケメンすき」「ビジュいい」「カッコ良すぎる」「俺様あの様かっこいい」と絶賛する声が溢れている。
■インスタには、ふんわりフードを被ったかわいい姿も
なお、自身のInstagramには黒いライダースジャケット姿に加え、白いファーのついたフードをふんわりと被ったかわいい姿も披露しているのでチェックしてみよう。