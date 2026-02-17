きゃりーぱみゅぱみゅが自身のXを更新し、愛娘が踊っている姿を収めた動画を投稿した。

【動画】きゃりーぱみゅぱみゅが撮影した「ポピンのズンドコ節」に合わせて踊る愛娘

■「タテノリがうますぎる」とファンを驚かせた愛娘のリズム感

本投稿は、「フェスに居たらかなり良いお客さん」とコメントを添えて動画を公開。そこに映し出されていたのは、愛娘が流れる音楽に合わせてノリノリに踊る後ろ姿を収めた微笑ましい動画だ。テレビからは、NHK Eテレ『The Wakey Show ～ザ・ウェイキー・ショウ』の楽曲「ポピンのズンドコ節」が流れており、そのアニメーションに合わせて、全身を上下に揺らす姿が捉えられている。

SNSには「ベビーぱみゅぱみゅノリノリでかわよ」「可愛すぎる」「タテノリがうますぎる」「最高のお客さん」「リズム感いい」と絶賛の声が集まっている。

■「歩きはじめた、小さな一歩」よちよち歩きの動画を投稿

2026年元日の投稿には、新年の挨拶と共に「歩きはじめた、小さな一歩。転びながらも、何度でも立ち上がる姿に私も挑戦し続ける勇気をもらっています。2026年も、進化の一年になりますよう一歩ずつ、努力していきます」とコメント。合わせて、愛娘のよちよち歩きながらもしっかりと前に進んでいく姿を収めた動画を公開した。

こちらの動画に対してもSNSでは「ベビーぱみゅぱみゅ。歩く！」「感動的ですね」と喜ぶ声が寄せられている。

■歌番組で歌唱する母の姿を見つけ、食い入るようにテレビを見る姿

また、2025年11月30日の投稿では、日本テレビ系『ベストアーティスト2025』に出演した際の愛娘の姿も披露。画面に映し出されたのは「ファッションモンスター」を歌い上げる母・きゃりーぱみゅぱみゅの姿。それを見つめる愛娘は、テレビの画面に食い気味にピッタリ張り付き、全身でリズムを刻んでいる。

SNSには「ママ見て大興奮してるの可愛すぎる」「英才教育バッチリ」「まじか！！のってるし踊ってる！！」というファンからのたくさんの反響を見ることができる。