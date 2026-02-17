日経225オプション3月限（17日日中） 6万円コールが出来高最多459枚
17日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9436枚だった。うちプットの出来高が5294枚と、コールの4142枚を上回った。プットの出来高トップは5万2000円の438枚（10円高400円）。コールの出来高トップは6万円の459枚（130円安365円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
200 0 1 75000
5 -1 1 72500
73 -2 3 70000
16 -4 3 69500
32 -4 4 69000
7 -5 4 68500
71 -5 6 68000
35 -7 7 67500
89 -7 10 67000
32 -11 12 66500
137 -13 16 66000
45 -23 19 65500
280 -21 26 65000
42 -27 33 64500
202 -32 45 64000
43 -40 57 63500
305 -53 73 63000
58 -64 97 62500
317 -68 132 62000
80 -86 167 61500
274 -105 215 61000
63 -130 280 60500
459 -130 365 60000
25 -170 380 59875
3 -445 390 59750
43 -135 470 59500
11 -215 500 59250
354 -180 570 59000
6 -340 550 58875
9 -455 575 58750
34 -315 655 58500
1 -310 645 58375
2 -215 770 58250
9 -690 730 58125
178 -210 890 58000
7 -185 985 57750
369 -225 1090 57500
2 1010 57375
21 -365 1105 57250
3 -260 1210 57125
97 -260 1305 57000 1780 +115 50
2 1245 56875 1570 +15 1
15 1435 56750 1645 +105 1
56625 1595 +35 2
35 -395 1535 56500 1580 +150 7
12 1605 56250 1470 +125 17
11 1755 56125 1430 +155 6
26 -415 1770 56000 1320 +45 259
55875 1325 +105 9
55750 1215 +40 14
55625 1230 +95 9
55500 1150 +85 203
55375 1140 +80 5
55250 1120 +110 109
55125 1095 +130 2
2 -550 2310 55000 975 +30 68
54875 940 +50 1
54750 945 +85 2
54625 865 +35 5
