　17日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9436枚だった。うちプットの出来高が5294枚と、コールの4142枚を上回った。プットの出来高トップは5万2000円の438枚（10円高400円）。コールの出来高トップは6万円の459枚（130円安365円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　 200　　　 0　　　 1　　75000　
　　 5　　　-1　　　 1　　72500　
　　73　　　-2　　　 3　　70000　
　　16　　　-4　　　 3　　69500　
　　32　　　-4　　　 4　　69000　
　　 7　　　-5　　　 4　　68500　
　　71　　　-5　　　 6　　68000　
　　35　　　-7　　　 7　　67500　
　　89　　　-7　　　10　　67000　
　　32　　 -11　　　12　　66500　
　 137　　 -13　　　16　　66000　
　　45　　 -23　　　19　　65500　
　 280　　 -21　　　26　　65000　
　　42　　 -27　　　33　　64500　
　 202　　 -32　　　45　　64000　
　　43　　 -40　　　57　　63500　
　 305　　 -53　　　73　　63000　
　　58　　 -64　　　97　　62500　
　 317　　 -68　　 132　　62000　
　　80　　 -86　　 167　　61500　
　 274　　-105　　 215　　61000　
　　63　　-130　　 280　　60500　
　 459　　-130　　 365　　60000　
　　25　　-170　　 380　　59875　
　　 3　　-445　　 390　　59750　
　　43　　-135　　 470　　59500　
　　11　　-215　　 500　　59250　
　 354　　-180　　 570　　59000　
　　 6　　-340　　 550　　58875　
　　 9　　-455　　 575　　58750　
　　34　　-315　　 655　　58500　
　　 1　　-310　　 645　　58375　
　　 2　　-215　　 770　　58250　
　　 9　　-690　　 730　　58125　
　 178　　-210　　 890　　58000　
　　 7　　-185　　 985　　57750　
　 369　　-225　　1090　　57500　
　　 2　　　　　　1010　　57375　
　　21　　-365　　1105　　57250　
　　 3　　-260　　1210　　57125　
　　97　　-260　　1305　　57000　　1780 　　+115　　　50　
　　 2　　　　　　1245　　56875　　1570 　　 +15　　　 1　
　　15　　　　　　1435　　56750　　1645 　　+105　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　56625　　1595 　　 +35　　　 2　
　　35　　-395　　1535　　56500　　1580 　　+150　　　 7　
　　12　　　　　　1605　　56250　　1470 　　+125　　　17　
　　11　　　　　　1755　　56125　　1430 　　+155　　　 6　
　　26　　-415　　1770　　56000　　1320 　　 +45　　 259　
　　　　　　　　　　　　　55875　　1325 　　+105　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　55750　　1215 　　 +40　　　14　
　　　　　　　　　　　　　55625　　1230 　　 +95　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　55500　　1150 　　 +85　　 203　
　　　　　　　　　　　　　55375　　1140 　　 +80　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　55250　　1120 　　+110　　 109　
　　　　　　　　　　　　　55125　　1095 　　+130　　　 2　
　　 2　　-550　　2310　　55000　　 975 　　 +30　　　68　
　　　　　　　　　　　　　54875　　 940 　　 +50　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54750　　 945 　　 +85　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　54625　　 865 　　 +35　　　 5　