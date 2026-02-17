日経225オプション4月限（17日日中） 2万8000円プットが出来高最多102枚
17日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1430枚だった。うちプットの出来高が1105枚と、コールの325枚を上回った。プットの出来高トップは2万8000円の102枚（1円安27円）。コールの出来高トップは7万5000円の84枚（9円安5円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
84 -9 5 75000
26 -11 12 72500
26 -12 32 70000
13 -28 47 69000
8 -41 63 68000
3 -50 85 67000
10 -46 133 66000
6 -76 164 65000
12 -99 251 64000
1 -200 330 63500
6 -130 335 63000
8 -325 375 62500
8 545 61500
24 -160 645 61000 5400 4
13 -185 735 60500
40 -155 875 60000
3 860 59750
3 895 59625
4 -485 925 59500
1 -355 1185 59125
1 -500 1085 59000
1 1455 58625
1 -30 1505 58500
9 -640 1400 58000
3 -300 1595 57750
1 -265 1790 57375
5 1860 57125
3 -405 1775 57000 2775 +195 13
2 2045 56500 2495 +205 25
56000 2280 +135 55
55875 2230 1
55625 2115 +150 1
55500 2035 +75 41
55000 1765 -50 2
54875 1815 1
54625 1725 1
54375 1635 2
54000 1525 +95 7
53750 1325 1
53500 1340 +60 2
53375 1335 2
53125 1210 2
53000 1225 +25 6
52875 1205 +10 1
52750 1075 -75 10
52375 990 -35 1
52250 965 1
52000 990 +10 1
51250 860 3
50250 715 2
48250 445 -70 1
48000 455 -10 24
47250 400 9
