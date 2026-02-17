　17日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1430枚だった。うちプットの出来高が1105枚と、コールの325枚を上回った。プットの出来高トップは2万8000円の102枚（1円安27円）。コールの出来高トップは7万5000円の84枚（9円安5円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　84　　　-9　　　 5　　75000　
　　26　　 -11　　　12　　72500　
　　26　　 -12　　　32　　70000　
　　13　　 -28　　　47　　69000　
　　 8　　 -41　　　63　　68000　
　　 3　　 -50　　　85　　67000　
　　10　　 -46　　 133　　66000　
　　 6　　 -76　　 164　　65000　
　　12　　 -99　　 251　　64000　
　　 1　　-200　　 330　　63500　
　　 6　　-130　　 335　　63000　
　　 8　　-325　　 375　　62500　
　　 8　　　　　　 545　　61500　
　　24　　-160　　 645　　61000　　5400 　　　　　　　 4　
　　13　　-185　　 735　　60500　
　　40　　-155　　 875　　60000　
　　 3　　　　　　 860　　59750　
　　 3　　　　　　 895　　59625　
　　 4　　-485　　 925　　59500　
　　 1　　-355　　1185　　59125　
　　 1　　-500　　1085　　59000　
　　 1　　　　　　1455　　58625　
　　 1　　 -30　　1505　　58500　
　　 9　　-640　　1400　　58000　
　　 3　　-300　　1595　　57750　
　　 1　　-265　　1790　　57375　
　　 5　　　　　　1860　　57125　
　　 3　　-405　　1775　　57000　　2775 　　+195　　　13　
　　 2　　　　　　2045　　56500　　2495 　　+205　　　25　
　　　　　　　　　　　　　56000　　2280 　　+135　　　55　
　　　　　　　　　　　　　55875　　2230 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55625　　2115 　　+150　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55500　　2035 　　 +75　　　41　
　　　　　　　　　　　　　55000　　1765 　　 -50　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　54875　　1815 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54625　　1725 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54375　　1635 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　54000　　1525 　　 +95　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　53750　　1325 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53500　　1340 　　 +60　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　53375　　1335 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　53125　　1210 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　53000　　1225 　　 +25　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　52875　　1205 　　 +10　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52750　　1075 　　 -75　　　10　
　　　　　　　　　　　　　52375　　 990 　　 -35　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52250　　 965 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 990 　　 +10　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51250　　 860 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　50250　　 715 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48250　　 445 　　 -70　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 455 　　 -10　　　24　
　　　　　　　　　　　　　47250　　 400 　　　　　　　 9　