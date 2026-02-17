　17日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は61枚だった。コールの合計出来高は8枚。コールの出来高トップは5万7000円の5枚（2465円）だった。プットのの合計出来高は53枚。プットの出来高トップは5万5500円の27枚（2435円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 3　　　　　　1275　　60000　
　　 5　　　　　　2465　　57000　　3290 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　56000　　2670 　　 +90　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55500　　2435 　　　　　　　27　
　　　　　　　　　　　　　50250　　1065 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 675 　　　　　　　14　
　　　　　　　　　　　　　46750　　 560 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　42750　　 330 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 300 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　12000　　　 5 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 4 　　　 0　　　 1　


