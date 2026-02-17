日経225オプション5月限（17日日中） 5万7000円コール2465円
17日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は61枚だった。コールの合計出来高は8枚。コールの出来高トップは5万7000円の5枚（2465円）だった。プットのの合計出来高は53枚。プットの出来高トップは5万5500円の27枚（2435円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
3 1275 60000
5 2465 57000 3290 1
56000 2670 +90 1
55500 2435 27
50250 1065 2
48000 675 14
46750 560 2
42750 330 1
42000 300 3
12000 5 1
10000 4 0 1
株探ニュース
