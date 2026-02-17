エムビーエス <1401> [東証Ｇ] が2月17日大引け後(17:00)に配当修正を発表。26年5月期の期末一括配当を従来計画の13円→15円(前期は13円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題と認識しており、またさらなる経営体質の強化および今後の事業展開に備えるため内部留保の充実の必要性も併せて勘案し、財務状況および業績等を踏まえて配当金額を決定してまいります。 2026年５月期につきましては、上記の方針に基づき１株当たり期末配当13円00銭を予定しておりましたが、当期の業績推移及び財務状況等を総合的に勘案し、直近の配当予想から２円増配の１株当たり15円00銭といたします。

