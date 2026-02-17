『ばけばけ』松野家の”あるモノ”が紛失する 第98回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第98回（18日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】「大物キター！」『ばけばけ』相関図が話題
前回は、熊本での生活に慣れるほど不満を募らせていくトキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）。ヘブンは同僚の外国人教師ロバート（ジョー・トレメイン）に熊本への不満をぶつける。その頃、トキとフミ（池脇千鶴）はクマ（夏目透羽）から逃げていた。一方、司之介（岡部たかし）は一人こっそりと、ある人物との密会を進める。熊本の生活に不穏な気配が漂い始める。
今回は、ヘブン（トミー・バストウ）の意向で、松野家の朝食はトーストに。クマ（夏目透羽）は一人で人数分のトーストを焼くのに毎日四苦八苦。そんなクマに丈（杉田雷麟）は優しく寄り添う。ある日、トキ（高石あかり）は偶然からヘブンの作品執筆がうまくいっていないことを知ってしまう。さらに司之介（岡部たかし）は再び怪しい人物と接近。そんな中、松野家のあるモノが紛失する。
【写真あり】「大物キター！」『ばけばけ』相関図が話題
前回は、熊本での生活に慣れるほど不満を募らせていくトキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）。ヘブンは同僚の外国人教師ロバート（ジョー・トレメイン）に熊本への不満をぶつける。その頃、トキとフミ（池脇千鶴）はクマ（夏目透羽）から逃げていた。一方、司之介（岡部たかし）は一人こっそりと、ある人物との密会を進める。熊本の生活に不穏な気配が漂い始める。
今回は、ヘブン（トミー・バストウ）の意向で、松野家の朝食はトーストに。クマ（夏目透羽）は一人で人数分のトーストを焼くのに毎日四苦八苦。そんなクマに丈（杉田雷麟）は優しく寄り添う。ある日、トキ（高石あかり）は偶然からヘブンの作品執筆がうまくいっていないことを知ってしまう。さらに司之介（岡部たかし）は再び怪しい人物と接近。そんな中、松野家のあるモノが紛失する。