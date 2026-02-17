94歳・山田洋次監督、48年ぶりブルーリボン賞監督賞 ステージ上で『国宝』李相日監督を大絶賛「とっても尊敬しています」
山田洋次監督（94）が、東京映画記者会（在京スポーツ紙7社が運営）が選ぶ『第68回ブルーリボン賞』にて映画『TOKYOタクシー』で監督賞を受賞し、17日に都内で行われた授賞式に出席した。
【集合ショット】圧巻…！ブルーリボン賞を受賞した妻夫木聡＆広瀬すずら受賞者
本作は、フランスで初登場新作1位を獲得、2022年に日本でも公開されヒットしたフランス映画『パリタクシー』が原作。昭和から平成、令和と、日本に生きる人々を長年描き続けてきた山田洋次監督が、刻々と変化する大都市＜東京＞を舞台に、人生の喜びを謳いあげる、感動のヒューマンドラマ。
1977年の『幸福の黄色いハンカチ』以来、48年ぶり3度目の監督賞に輝いた山田監督は、「最初に監督賞をもらったのは60年前。とても信じられない思いで、この舞台に立ったのをよく覚えています。本来ならば（『国宝』の）李（相日）くんが受賞するべきなんだろうけど、長い間よく頑張ったなというそういう思いも込めて僕にくださったんだろうなと思います。この年齢になってこんな賞をいただけるということはなかなかないことなので、スタッフのみなさんとともに喜びを味わいたい」と喜びを語った。
作品賞を受賞した『国宝』へのコメントを求められると、「劇映画はドラマによって構築されている。李監督は、それが的確できちんとドラマをとらえていて、柱がしっかりしていて揺るがない。長い（時間の）映画でも飽きずにいられるのは、ドラマのとらえ方がしっかりしているから」と絶賛し、「僕はとっても尊敬しています」と同じ舞台にいる李監督に直接思いを伝えた。
ブルーリボン賞は1950年に創設され、青空の下で取材を行うスポーツ紙記者が選考する映画賞。作品の完成度だけでなく、映画に取り組む姿勢や人柄も評価の対象とされるのが特徴で、青いリボンを巻いた賞状が受賞者に贈られる。
司会は昨年の主演男優賞・山口（『侍タイムスリッパー』）と主演女優賞・河合優実（『あんのこと』『ナミビアの砂漠』）が務めた。
■『第68回ブルーリボン賞』
【作品賞】『国宝』
【外国作品賞】『教皇選挙』
【監督賞】山田洋次『TOKYOタクシー』
【主演男優賞】妻夫木聡『宝島』
【主演女優賞】広瀬すず『片思い世界』『遠い山なみの光』『ゆきてかへらぬ』
【助演男優賞】佐藤二朗『爆弾』
【助演女優賞】森田望智『ナイトフラワー』
【新人賞】渋谷龍太『ナイトフラワー』
