ÌÂ¤ï¤º¥µ¥Ã¤ÈÁõÃå¡ª·Ú¤¯¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡£°é»ù¤Î¡ÖÂçÊÑ¡×¤ò¸º¤é¤¹°ìÂæ¡Ú¥³¥ó¥Ó¡Û¼è¤êÉÕ¤±¥é¥¯¥é¥¯¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤òAmazon¤Çº£¤¹¤°¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ê¤ë°ÂÁ´À¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¿·¤·¤¤µ¬³Ê¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¿·°ÂÁ´´ð½àR129¤ËÅ¬¹ç¡£Ä¹¤¯»È¤¦¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¡õ¥¸¥å¥Ë¥¢¥·¡¼¥È¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ÂÁ´À¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¥Þ¥Þ¡õ¥Ñ¥Ñ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
ISOFIX¡õ¥È¥Ã¥×¥Æ¥¶¡¼¡§¥é¥¯¥é¥¯¼èÉÕ¤ÎISOFIXÂÐ±þ¡£¤µ¤é¤Ë¥È¥Ã¥×¥Æ¥¶¡¼¥Õ¥Ã¥¯¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¡£1ºÍº¢¤«¤é12ºÍº¢¤Þ¤Ç¡¢¤Ê¤¬¡Á¤¯»È¤¨¤ë¡£¿ÈÄ¹150cmÂÐ±þ¡£¥ì¥Ð¡¼¤òÆ°¤«¤¹¤À¤±¤Ç¥«¥ó¥¿¥ó¤Ë11ÃÊ³¬¤Î¹â¤µÄ´Àá¤¬²ÄÇ½¡£
¸ªÉý38Ñ¤Î¥ï¥¤¥É¥·¡¼¥È¤È¡¢Â¸µ¤Ò¤í¤Ó¤í·Á¾õ¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê²÷Å¬¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¡£¥¤¡¼¥¸¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥ë&¥¿¥ó¥°¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼ ¼êÁ°Â¦¤ËÅÝ¤ì¤ä¤¹¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥ë·Á¾õ¤È¡¢¥¿¥ó¥°¤¬ÄÀ¤ß¹þ¤Þ¤Ê¤¤Àß·×¤Ç¤ª»ÒÍÍ¤ò³Ú¤Ë¾è¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ª
¥·¡¼¥È¤â¥«¥Ð¡¼¤â¡¢¤Þ¤ë¤´¤ÈÀö¤¨¤ÆÀ¶·é¡õ²÷Å¬¡ª¥¨¥¢¥¹¥ë¡¼¥·¥¹¥Æ¥à 3D¥á¥Ã¥·¥å¥·¡¼¥È¤ÈËÜÂÎ¤ËÄÌµ¤¹¦¤òÀß¤±¤¿¥¨¥¢¥²¡¼¥È¹½Â¤¤Ç¡¢²÷Å¬À¤òÄÉµá¡£
