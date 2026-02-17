【ブルーリボン賞】妻夫木聡＆広瀬すず、来年のW司会に今から緊張 佐藤二朗から「大泉洋がいるといいね！」

【ブルーリボン賞】妻夫木聡＆広瀬すず、来年のW司会に今から緊張 佐藤二朗から「大泉洋がいるといいね！」