【ブルーリボン賞】妻夫木聡＆広瀬すず、来年のW司会に今から緊張 佐藤二朗から「大泉洋がいるといいね！」
俳優の妻夫木聡、広瀬すずが17日、都内で行われた『第68回ブルーリボン賞』授賞式に登壇した。妻夫木は『宝島』にて主演男優賞、広瀬は『片思い世界』『遠い山なみの光』『ゆきてかへらぬ』にて主演女優賞を受賞した。
【写真】カワイイ…！笑い合う妻夫木聡＆広瀬すず
今年の授賞式司会は、昨年の主演男優賞・山口馬木也（『侍タイムスリッパー』）と主演女優賞・河合優実（『あんのこと』『ナミビアの砂漠』）が務めたが、来年は妻夫木＆広瀬が担当することになっている。
山口から「来年は司会としてこちらに…」と声をかけられると、妻夫木は「今からプレッシャーかけます？」と苦笑い。「答えにくいとは思いますが、司会の意気込みを…」と問われると、妻夫木は「山口さんがめちゃくちゃ司会ぶりが上手なので…。ドキドキですよね…」とすでに緊張している様子。
「だけど、来年も佐藤二朗さんみたいな方がいらっしゃったら、少し楽になるかなって」と妻夫木が話すと、今年助演男優賞を受賞し、軽快なトークでステージをあたためた佐藤からは「大泉洋がいるといいね！」と袖からコメントして再び笑いをさらっていた。
一方で、広瀬は「あたたかい空気がスタートから感じられるのでそこは安心しましたし、妻夫木さんがいてくださるので本当に心強くて。楽しみでもありつつ、素敵な日になったらいいなと、心の準備を今からしていきたいと思います」とはにかんでいた。
ブルーリボン賞は1950年に創設され、青空の下で取材を行うスポーツ紙記者が選考する映画賞。作品の完成度だけでなく、映画に取り組む姿勢や人柄も評価の対象とされるのが特徴で、青いリボンを巻いた賞状が受賞者に贈られる。
■『第68回ブルーリボン賞』
【作品賞】『国宝』
【外国作品賞】『教皇選挙』
【監督賞】山田洋次『TOKYOタクシー』
【主演男優賞】妻夫木聡『宝島』
【主演女優賞】広瀬すず『片思い世界』『遠い山なみの光』『ゆきてかへらぬ』
【助演男優賞】佐藤二朗『爆弾』
【助演女優賞】森田望智『ナイトフラワー』
【新人賞】渋谷龍太『ナイトフラワー』
