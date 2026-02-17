【ブルーリボン賞】佐藤二朗、まさかの警備員に止められるハプニング 司会から上手すぎるツッコミ「爆弾魔に間違われたんですね」
俳優の佐藤二朗が、東京映画記者会（在京スポーツ紙7社が運営）が選ぶ『第68回ブルーリボン賞』の助演男優賞を受賞し、17日に都内で行われた授賞式に出席した。
【写真】嬉しそう！おちゃらける佐藤二朗
佐藤は映画『爆弾』で爆発を予知する謎の中年男・スズキタゴサクを演じ、助演男優賞を受賞。受賞のコメントを求められるも、佐藤は「会場の入り口で、お客さんに間違えられたのか警備員に止められた（笑）」とまさかのハプニングを告白。すると、司会を務めていた山口馬木也が「爆弾魔に間違えられたんですね」と作品にちなんだツッコミで大いに盛り上げ、佐藤も「うまいこと言うじゃん！」と羨ましがっていた。
また共演した渡部篤郎との話題になると、渡部のモノマネをしながら当時の会話を再現するなど、爆笑をさらってステージを後にした。
司会は昨年の主演男優賞・山口馬木也（『侍タイムスリッパー』）と主演女優賞・河合優実（『あんのこと』『ナミビアの砂漠』）が務めた。
ブルーリボン賞は1950年に創設され、青空の下で取材を行うスポーツ紙記者が選考する映画賞。作品の完成度だけでなく、映画に取り組む姿勢や人柄も評価の対象とされるのが特徴で、青いリボンを巻いた賞状が受賞者に贈られる。
■『第68回ブルーリボン賞』
【作品賞】『国宝』
【外国作品賞】『教皇選挙』
【監督賞】山田洋次『TOKYOタクシー』
【主演男優賞】妻夫木聡『宝島』
【主演女優賞】広瀬すず『片思い世界』『遠い山なみの光』『ゆきてかへらぬ』
【助演男優賞】佐藤二朗『爆弾』
【助演女優賞】森田望智『ナイトフラワー』
【新人賞】渋谷龍太『ナイトフラワー』
