【ブルーリボン賞】河合優実、堂々とした司会ぶり 相方をさりげなくフォロー＆佐藤二朗の暴走もしっかり修正
俳優の河合優実が17日、都内で行われた『第68回ブルーリボン賞』授賞式に登場。山口馬木也とともに司会を担当し、堂々とした立ち振る舞いを見せた。
【集合ショット】圧巻…！ブルーリボン賞を受賞した河合優実＆広瀬すずら受賞者
ブルーリボン賞は1950年に創設され、青空の下で取材を行うスポーツ紙記者が選考する映画賞。作品の完成度だけでなく、映画に取り組む姿勢や人柄も評価の対象とされるのが特徴で、青いリボンを巻いた賞状が受賞者に贈られる。
司会は毎年、昨年の主演男優賞と主演女優賞を受賞した2人が担当。今回は、昨年『侍タイムスリッパー』で主演男優賞を務めた山口と、『あんのこと』『ナミビアの砂漠』で主演女優賞を受賞した河合が務めた。
式の冒頭、山口は「河合さんとはまだ共演歴はありませんが、息をピッタリ合わせて頑張りたいと思います」と緊張した面持ちであいさつ。
続いて河合が「昨年はありがたく2度目のブルーリボン賞をいただいたのですが、新人賞のときはコロナ禍で授賞式がなくて、昨年が初めて会場に来られたんですけど、すごくうれしかったです。山口さんも感極まって涙されていましたけど…（笑）」と振り返ると、山口は「そんなことは忘れ去っていただいて…」と照れ笑い。そんな山口に笑顔を向けた河合は「皆様にとっていい式となりますように頑張ります」とあいさつした。
つつがなく進行しつつも、緊張した様子をまったく見せない河合は、山口が台本のページを間違えてしまった際にも、落ち着いて隣からさりげなくフォロー。さらに助演男優賞の佐藤二朗が渡部篤郎のものまねをし始めるなど、場が少し荒れた中でも、河合が「二朗さんのクリエイティビティが伝わってくるような演技でした。この場で二朗さんを称えられることができてうれしく思います」と真面目な雰囲気に戻して次の受賞者へ移るなど、堂々とした司会ぶりを見せていた。
■『第68回ブルーリボン賞』
【作品賞】『国宝』
【外国作品賞】『教皇選挙』
【監督賞】山田洋次『TOKYOタクシー』
【主演男優賞】妻夫木聡『宝島』
【主演女優賞】広瀬すず『片思い世界』『遠い山なみの光』『ゆきてかへらぬ』
【助演男優賞】佐藤二朗『爆弾』
【助演女優賞】森田望智『ナイトフラワー』
【新人賞】渋谷龍太『ナイトフラワー』
