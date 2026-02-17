【ブルーリボン賞】森田望智、共演者に恐怖心抱く「本当にヤクザの方…？口数も少なかった」
俳優の森田望智が、東京映画記者会（在京スポーツ紙7社が運営）が選ぶ『第68回ブルーリボン賞』の助演女優賞を受賞し、17日に都内で行われた授賞式に出席した
『ナイトフラワー』で共演した渋谷龍太とのダブル受賞となった森田。式典では「渋谷さんと壇上に立てたことがうれしい」と笑顔を見せたが、最初は渋谷に対して恐怖心を抱いていたという。
森田は「（作品の）最初のシーンから怖くて本当にヤクザの方かと思っていた。口数も少なくて…」と渋谷への第一印象を明かした。しかし、様子を見ていると緊張して震えていることに気付き、「ピュアで真面目で誠実な方」と見方が変化していった。「かわいらしいなと思うようになり、そこから打ち解けられた」と明かした。
ブルーリボン賞は1950年に創設され、青空の下で取材を行うスポーツ紙記者が選考する映画賞。作品の完成度だけでなく、映画に取り組む姿勢や人柄も評価の対象とされるのが特徴で、青いリボンを巻いた賞状が受賞者に贈られる。
司会は昨年の主演男優賞・山口馬木也（『侍タイムスリッパー』）と主演女優賞・河合優実（『あんのこと』『ナミビアの砂漠』）が務めた。
■『第68回ブルーリボン賞』
【作品賞】 『国宝』
【外国作品賞】 『教皇選挙』
【監督賞】 山田洋次『TOKYOタクシー』
【主演男優賞】妻夫木聡 『宝島』
【主演女優賞】広瀬すず『片思い世界』『遠い山なみの光』『ゆきてかへらぬ』
【助演男優賞】佐藤二朗『爆弾』
【助演女優賞】森田望智『ナイトフラワー』
【新人賞】渋谷龍太『ナイトフラワー』
