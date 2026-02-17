◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキージャンプ 男子スーパーチーム(大会11日目/現地16日)

小林陵侑選手が素直な気持ちを吐露しました。

スキージャンプ・男子スーパーチーム最終3回目のジャンプで二階堂蓮選手が138.5メートルのビッグジャンプを披露し、メダルが視野に入る暫定2位につけます。しかし突然の大雪に競技は中断、そのまま小林選手の3回目ジャンプがないまま競技は打ち切りとなりました。2回目までの順位が有効となり二階堂選手のジャンプは幻に、日本は6位で終えました。

二階堂選手とペアで出場した小林選手は、思わぬ形での試合終了に「悔しいですけど、これがスキージャンプなので」と心境を語りました。

その後に行われた表彰式では雪が止んでいたこともあり、「飛びたかったですね。この通り5分待っていればできた状況なので、なぜその判断ができなかったのかもわからないですし。悔しいですね」と、やるせない気持ちを口にしました。

スーパーチームをもって全てのジャンプ日程が終了となり、今大会を振り返り「難しいオリンピックにはなりましたけど、また一つ再確認できた部分もあります」と前向きなコメントを残しました。

スキージャンプ混合団体では銅メダル獲得もあるなど、「最後、この悔しい結果になってしまいましたけど、全体を通して日本チームの力を見せられたと思うので、この後続くワールドカップもぜひ追っていただけたらと思います」と今大会を振り返りました。