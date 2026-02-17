英外務省で「ネズミ捕獲長」を務めていたネコの「パーマストン」/Stefan Rousseau/PA Images/AP

（CNN）英ロンドンの路上から英外務省の由緒ある庁舎へと上り詰めた白黒のネコ「パーマストン」が英領バミューダで死んだ。同省が16日、明らかにした。

外務省の「ネズミ捕獲長」だったパーマストンは2020年に引退した。だが、25年には、新たにバミューダ総督に就任したアンドリュー・マードック氏とともに同地に赴任し、再び注目を集めていた。

パーマストンのX（旧ツイッター）アカウントは、「並外れた外交官ネコ」が2月12日に安らかに息を引き取ったと伝えた。

「パルミー」の愛称で親しまれたこのネコは、「バミューダの総督官邸チームの特別な一員であり、家族の一員として深く愛されていた」と投稿は述べた。

パーマストンは動物保護施設から保護され、政界が揺れていた16年に外務省入りした。英国が欧州連合（EU）からの離脱を国民投票で決定するわずか数カ月前だった。

19世紀に外相や首相を務めたパーマストン子爵にちなんで名付けられた。パーマストンの活躍を追う約10万人のフォロワーを抱えるなど、瞬く間にネットで大勢のファンを獲得した。

パーマストンは、英首相官邸で「ネズミ捕獲長」就任から15年を迎えた猫の「ラリー」と友好的なライバル関係を築いてきた。

ラリーはXに「さようなら、旧友 x」と投稿した。