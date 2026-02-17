「メダロット」シリーズの完全新作「メダロット カードロボトルRB」6月25日に発売決定「カブトVer.」と「クワガタVer.」の2バージョンで展開
イマジニアは、Nintendo Switch用カードゲーム「メダロット カードロボトルRB カブトVer.」および「メダロット カードロボトルRB クワガタVer.」を6月25日に発売する。価格は通常版が各5,478円。本日2月17日より、パッケージ版の予約が開始されている。
「メダロット カードロボトルRB カブトVer.」と「メダロット カードロボトルRB クワガタVer.」は、人間とロボットが共存する近未来を舞台に、昆虫や動物をモチーフとしたロボット同士を戦わせる「メダロット」シリーズの完全新作。
「メダロット カードロボトルRB カブトVer.（以下、カブトVer.）」および「メダロット カードロボトルRB クワガタVer.（以下、クワガタVer.）」とアイテムがセットになった限定版「メダロット カードロボトルRB Deluxe Edition」も発売される。価格は17,600円。【「メダロット カードロボトルRB カブトVer.」・「メダロット カードロボトルRB クワガタVer.」】
バージョン違いについて
「メダロット カードロボトルRB」は、「カブトVer.」と「クワガタVer.」の2バージョンで展開される。チュートリアルを終えたあと最初にもらえるデッキが「カブトVer.」では射撃タイプのメタビーデッキ、「クワガタVer.」では格闘タイプのロクショウデッキになるほか、それぞれのバージョンでしか出現しないカードが一部存在する。これらのカードは、通信対戦を行なうことで他バージョンでも入手できるようになる。
ゲーム概要
「カブトVer.」および「クワガタVer.」は、機体・パーツ・メダルといった「メダロット」シリーズおなじみの要素を活かし、奥深く戦略的なロボットバトル（ロボトル）を楽しめる新作カードゲーム。
パーツやメダルの組み合わせ、そして必殺技「メダフォース」の使いどころなど、「メダロット」ならではの駆け引きをカードゲームとして再構築。シリーズの伝統を継承しつつ、デッキ構築による無限の戦略性が新たなロボトルの魅力を引き出す。
両作では、400枚以上のカードが登場。多彩なカードを収集し自分だけの最強デッキを構築する楽しさは本作の醍醐味のひとつ。歴代の人気メダロットだけでなくメダロッターたちもカードとして多数参戦する。
プレイモードも充実しており、ひとりでじっくり遊べるモードに加え、オンライン対戦にも対応。離れた場所にいる友人や全国のライバルと、自慢のデッキで手に汗握るロボトルを繰り広げることができる。
丁寧なチュートリアルを完備しているため、カードゲーム初心者や子どもでも、安心して白熱のバトルを楽しめる。
モード紹介
ロボトルチャレンジ
森林、岩場などの様々な地形で待ち受ける、個性豊かな対戦相手「メダカードファイター」たちと戦うモード。地形や相手の使用デッキを見ながら、戦略を立てていく。
ロボトルタワー
連続でバトルを行ないながら階層を上がっていく「ロボトルタワー」。各階層のメダカードファイターや地形はプレイするごとにランダムで変わるため、その場その場にあったデッキで挑みながら、踏破を目指す。タワーは「イージー」・「ノーマル」・「ハード」・「エンドレス」の難易度別に4つ。敗北すると最下層からのスタートとなる。
通信対戦
インターネット接続による「ネットワーク対戦」と、近くにNintendo Switch本体を持ち寄り遊ぶ「ローカル対戦」が実装されている。
パッケージ版予約開始
本日2月17日より、全国のゲーム取扱店及びECサイトにて本作のパッケージ版の予約が開始。早期購入特典として、「ディスプレイカード」が用意されている。
早期購入特典や各店舗の購入特典は以下公式サイト内より確認してほしい。
□パッケージ版購入特典紹介ページ
限定版「メダロット カードロボトルRB Deluxe Edition」も同時発売
価格：17,600円
「カブトVer.」と「クワガタVer.」両バージョンと様々なアイテムがセットになったDeluxe Editionが数量限定で発売される。本日2月17日より予約受付が開始される。
【Deluxe Edition 内容】
・Deluxe BOX
豪華パッケージ
・メダロット カードロボトルRB（カブトVer./クワガタVer.）
本体ソフトのカブト/クワガタ両バージョンを収録
・メダロット カードロボトルRB コンプリートカードブック
全カードを網羅した80ページのカード図鑑
・メダロット・カードゲームRB カブトバージョン/クワガタバージョン
対戦して遊べる2人用カードゲーム（※専用紙製プレイマット＆マーカー付属）
・メダロット カードロボトル サウンドコレクション
30曲＋ボーナストラック1曲が入ったオリジナルCD
発売決定記念特別企画「スペシャルサポーター」スタート
本日2月17日より発売決定を記念して、応募フォームよりニックネームとスマートフォンゲーム「メダロットS」、「メダロット サバイバー」のプレーヤーIDを登録すると、「メダロット カードロボトルRB」ゲーム内にスペシャルサポーターとしてニックネームが掲載される特別企画が開始。各アプリ内で使用できるアイテムがもらえる。応募方法の詳細は特設サイトにて確認してほしい。
□「メダロット カードロボトルRB」発売記念特別企画特設サイト
「メダロット カードロボトルRB」最速先行体験会開催
現在、東京都町田市にある「町田モディ」で開催中の「メダロットPOP UP STORE」内にて、「メダロット カードロボトルRB」の発売前最速先行体験会が開催される。参加費は無料。参加方法については公式サイトにて確認してほしい。
・場所：東京都町田市「町田モディ」4F カレンダリウム
・期間：2月21日～23日（各日11時～19時）
(C) Imagineer Co., Ltd.