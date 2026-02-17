「コーデ考えるの面倒、、」って日に！【ZARA】大人のサマ見え♡「ニットワンピ」

「今日はコーデを考える余裕がない……」という日に頼りたいのが、1枚でコーデが完成するワンピース。そこで今回編集部が注目したのは、【ZARA（ザラ）】の「ニットワンピ」。シンプルながらシルエットや首元のデザインに工夫があり、着るだけで大人のサマ見えが叶いそうなアイテムが揃っています。スタイリングのローテーションに貢献してくれそうなニットワンピース、ぜひチェックしてみて。

ドラマティックなシルエットに一目惚れ

【ZARA】「Vネックミディニットワンピース」\8,590（税込）

ふわっとボリューミーな袖シルエットが楽しめるニットワンピ。肘下からキュッと細くなっているアームホールのメリハリデザインがポイントです。上半身にボリュームがつきすぎない、顔まわりの軽やかさを演出するVネックも特徴。ウエストはさりげなくフィットし、裾に向かって広がるフレアシルエットで、レディな着こなしが一枚で叶いそう。

幅広アームホールと腰部分のリブが特徴的

【ZARA】「バットウィングスリーブニットワンピース」\7,990（税込）

こちらも袖デザインが特徴的なニットワンピース。ゆったりめの袖ぐりが手首に向かって細くなっています。首元は寒い時期に嬉しいモックネックを採用。サンドマールの柔らかな色味が、きちんと感とリラックス感を両立してくれる予感です。腰下部分にうっすら施されたリブも、上半身と下半身の切り替えとしてコーデにメリハリをつけてくれそう。

