憧れの田舎暮らしと思いきや「ま、まさか」古民家で感じた『視線の正体』に、引っ越しを決意したワケ

これは、知人のA子さんに聞いたお話です。

都会の喧騒を離れ、自然豊かな場所でのんびり暮らしたい。そんな夢を抱く人は多いのではないでしょうか？ しかし、実際に住んでみると予想外の「人間関係」に悩まされることも……。今回は、憧れの古民家生活を手に入れたはずが、まさかの理由で退去することになったA子さんのエピソードをご紹介します。

憧れのスローライフ！ でも何かがおかしい？

友人A子は、夫の転勤を機に念願だった田舎暮らしをスタートさせました。都会では考えられないほど広くて立派な古民家を借りることができ、彼女の心は躍っていました。広々とした縁側で日向ぼっこをしたり、庭で家庭菜園を楽しんだり、ご近所への挨拶回りをしたりと、まさに絵に描いたようなスローライフを満喫していたのです。「ここでなら、丁寧な暮らしができるはず！」と期待に胸を膨らませていました。

しかし、生活に慣れ始めた頃、A子はある違和感を覚え始めました。朝、洗濯物を干していると、必ずと言っていいほどお隣に住む高齢女性と目が合うのです。最初はこちらからした挨拶に返事がなくても「耳が遠いのかな？」と思い、特に気にしていませんでした。ところが、庭で畑仕事をしているときも、ふと視線を感じて顔を上げると、そこにはじっとこちらを見つめるお隣さんの姿が……。