坂の多い街・神戸。



歩くたびに新しい景色や物語に出会える坂道は、この街ならではの魅力です。



そんな神戸の坂をアイドルと一緒に歩きながら紹介していく連載「神戸スキップ坂」。



今回は、神戸市灘区にある「長峰坂」を、アイドルグループ「すーぱーぷーばぁー!!」の暁月ヒナタさんと一緒に散策してきました。



阪急六甲駅から北西へ。住宅街の道を進んでいくと視界いっぱいに広がるのは、思わず足を止めてしまうほどの急勾配。神戸の坂と聞いて多くの人が思い浮かべるイメージを、軽く上回ってくるのが、長峰坂なんです。

自転車で軽やかに登ろう、なんて考えは禁物。ガチ勢以外は素直に徒歩で向き合うのがおすすめです。



坂の途中、道の真ん中には一本の樹木が残されています。中央分離帯のようにも見えるその存在が、無機質になりがちな急坂に不思議なリズムを添えていて、思わず視線を奪われます。



“とんでもない坂”なのに、どこか記憶に残る理由は、こうした細かな風景にあるのかもしれません。

この坂は、長峰中学校へと続く通学路でもあります。



曲がり角から400メートルほど登った先には、石垣に掲げられた「灘百選」の銘板も。



毎日この坂を上り下りして学校へ通う生徒たちの姿そのものが、灘の街の暮らしや歴史を象徴しているように感じられます。

このあたりには、坂にまつわるユニークな呼び名も残っています。



神戸高校へ向かう急坂は、生徒たちの間で「地獄坂」と呼ばれており、長い歴史のなかでその名は広く知られるようになりました。

その対になるように語られるのが「極楽坂」。



実はこの名前には二つの説があり、ひとつは地獄坂の反対側に位置する坂を指すもの。もうひとつは、長峰坂の川を挟んだ向こう側の坂を指す呼び名です。後者は、かつて霊柩車がその坂を上っていったことから、「極楽へ向かう坂」としてそう呼ばれるようになったのだとか。



急坂の多いこの地域では、坂の名前ひとつにも、人々の暮らしや記憶が重なっています。

そして、ようやく坂を登り切ったところで、振り返ると――そこには、海へと続く灘の街並みが大きく広がっていました。



昼間は穏やかで開放感のある景色。夜には、登ってきてよかったと心から思えるほどの、美しい夜景に変わります。



しんどさの先に、ちゃんとご褒美を用意してくれる。それが長峰坂です。

坂をさらに進めば、灘丸山公園へ。映画やドラマのロケ地としても知られ、高台からは神戸市街や大阪方面まで見渡せる絶景スポットです。広々とした芝生や遊歩道が整備され、急坂を登り切った体を休ませてくれます。

神戸には数えきれないほどの坂がありますが、市街地でこれほど急勾配が続く坂はそう多くありません。歩く前から覚悟が必要で、歩き終えたあとには確かな達成感が残る――長峰坂は、そんな一本です。



神戸出身の暁月さんは、こんな原風景も教えてくれました。



「地元も本当に坂だらけで。保育園に行く道も、通学路も、中学校も、全部坂でした。学校行事も、山登りがメインだったんです（笑）」

急勾配の長峰坂も、息を切らすことなくどんどん前を歩く暁月さん。坂道を歩く時のコツも教えてくれました。



「テンポを少し早めて登るほうが、意外と楽に進めるんです。ゆっくり歩くよりも、一定のリズムで進んだほうが負荷がかかりにくくておすすめですよ！」



ちなみに神戸市の平均傾斜は4.4度（全国平均の約10倍！）。今回、坂の傾きを測る器具「スラント」で実際に測ってみたところ、長峰坂の傾斜は10度でした。

場所によって大きく傾斜が変わり、体感ではさらに急に感じるポイントも。思わず「まだ上があるの？」と声が出てしまうほどの勾配が続き、神戸の坂の底力を実感させてくれます。歩ききったあとの達成感も、ひと味違う一本です。

◆長峰坂

兵庫県神戸市灘区篠原北町4丁目付近



出演：暁月ヒナタ（すーぱーぷーばぁー!!）

撮影：前川元（STUDIO221B）

文：青島ほなみ（神戸市坂アンバサダー）