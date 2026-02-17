靴下専門店「靴下屋」がサンリオの「I.CINNAMOROLL（アイシナモロール）」とコラボレーションした新作の靴下を、2月20日（金）から全国の「靴下屋」、「靴下屋UPDATE」対象店舗およびTabio公式オンラインストアで発売する。

「I.CINNAMOROLL×靴下屋」コラボ靴下発売 (C)2026SANRIO CO., LTD. Sanrio/TBS

今回は、I.CINNAMOROLLの“人の目より自分自身を大事にし、カラダとココロを大切にする「ご自愛」マインド”を表現した3タイプのクルーソックスがお目見えする。

カジュアルに履きやすいアメリブソックスにロゴやメッセージをあしらった「アメリブロゴクルー」（1760円）は、左右で異なるポーズのシナモンと“ご自愛”メッセージがポイントになっている。

「アイシナモロール アメリブロゴクルー」（1760円） (C)2026SANRIO CO., LTD. Sanrio/TBS

さまざまな表情のシナモンを散りばめた「総柄クルー」（1760円）は、小物のカラーがアクセントになっている。

「アイシナモロール 総柄クルー」（1760円） (C)2026SANRIO CO., LTD. Sanrio/TBS

定番の「2本ライン刺繍クルー」（1980円）は、サングラスやヘッドフォンをつけたシナモンの刺繍が施されている。

「アイシナモロール 2本ライン刺繍クルー」（1980円） (C)2026SANRIO CO., LTD. Sanrio/TBS

靴下屋のI.CINNAMOROLLコラボレーション商品は、2月20日（金）から全国の「靴下屋」181店舗と「靴下屋UPDATE」、「Tabio公式オンラインストア」で発売する。無くなり次第終了となる。価格は税込み。