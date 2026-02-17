２月１４日にカタールで行われたアミールトロフィー・Ｇ２（芝２４００メートル）で海外重賞初挑戦Ｖを飾ったディープモンスター（牡８歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ディープインパクト）について、管理する池江調教師が１７日、栗東トレセンで喜びの声を語った。

レースは好位追走から内をロス無く回り、直線で逃げたゴリアットとの叩き合い。残り１００メートルできっちりととらえた。トレーナーは「作戦通りの競馬をしてくれました。１番枠をうまく利用できたし、馬場も合っていましたね。京都大賞典を勝った後に、どういう馬場がいいかということで（アミールＴ出走は）選択肢の中にありました」と勝因を挙げた。

指揮官の父・泰郎元調教師は現役時代にディープインパクトを管理。その産駒の重賞勝利はこれで１７年連続となった。「ディープ（インパクト）の記録を更新できたのも良かったですね」と目を細めた。

今後については「レース後はさすがに疲れた感じがありました。週末に（日本に）帰ってきて、検疫を終えての様子を見て決めたいと思います」と話した。