大阪・カンテレは１７日、「サウンドロゴカラオケＡＷＡＲＤ」決勝大会に、同局の田中友梨奈アナウンサーがマスコットキャラクターのハチエモンとともに参戦すると発表した。

「サウンドロゴカラオケＡＷＡＲＤ」は、企業・団体の“音の商標”「サウンドロゴ」のカラオケ日本一を決める大会。社員が自社のＣＭなどで流れる短いメロディーを歌唱し、ＪＯＹＳＯＵＮＤのカラオケ機器による採点と審査員による総合的な評価で「日本一のサウンドロゴカラオケ」が誕生する。

関西人におなじみの「カ〜ンテレ、８チャン！」を“熱唱”するのは、高校時代は週５でマイクを握ったカラオケ好きの田中アナ。「正直、他の企業のロゴと比べると、全国的な知名度では負けている部分があると思います。ですので、今回は『プレゼン力』と『キャラクター力』で訴えかけていきます。視覚的なインパクトを重視し、デビュー３０周年を迎えた『ハチエモン』のアイテムをたくさん取りそろえて臨みます」と気合十分だ。

決勝には２０の企業・団体が出場。中には「は・か・た・の・しお」の伯方塩業、「くらしあんしんクラシアン」のクラシアンなど、強力なライバルたちがひしめく。さらに同じ関西の放送局・サンテレビジョンも「おっ！サンテレビ」でエントリーしている。果たして「カ〜ンテレ、８チャン！」の結果はいかに。１８日午後１時５０分から４時５０分までＹｏｕＴｕｂｅＬｉｖｅで生配信される。