2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。

アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”の開催を記念して、テーマカラーである「ジュビリーブルー」に染まった祝祭感あふれるグッズが登場します。

今回は、2026年4月8日より発売されるスペシャルグッズを紹介します。

東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”スペシャルグッズ

販売店舗：東京ディズニーシー「エンポーリオ」（雑貨）、「ヴァレンティーナズ・スウィート」（お菓子）など

ぬいぐるみ

価格：各6,500円

25周年の特別な衣装「ジュビリーブルー」のコスチュームに身を包んだぬいぐるみ。

きらめく素材や装飾が施された、アニバーサリーイヤーならではの華やかなデザインです。

足裏には「25」のロゴが入っています。

種類はミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック、

グーフィー、

プルートです。

ぬいぐるみセット

価格：7,300円

おそろいのジュビリーブルーのコスチュームを着たチップとデールのぬいぐるみセット。

2人で並んでお祝いしているようなポーズが楽しめます。

ぬいぐるみバッジ

価格：各3,000円（チップ＆デールのみ4,500円）

バッグなどにつけてパークを一緒に歩けるぬいぐるみバッジ。

ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、

デイジーダック、

グーフィー、

チップ＆デール、

プルートのぬいぐるみバッジも登場します。

カチューシャ

2,400円

価格：2,400円、2,800円、3,500円

ジュビリーブルーを基調としたカチューシャが3種類登場。

2,800円

スパンコールがきらめくリボンデザインや、25周年のロゴがあしらわれたデザインなど、

3,500円

コーディネートに合わせて選べます。

キャップ

価格：3,800円

サイズ：58cm

大きなポンポンが付いた耳付きキャップ。

「Sparkling Jubilee」の文字が刺繍されています。

ファッション用グラス

価格：2,900円

ジュビリーブルーのレンズがクールなファッション用グラス。

ミッキーシェイプのフレームがポイントです。

Tシャツ

価格：

100-120cm 各2,700円

130-150cm 各3,000円

S-LL 各3,500円

3L 3,800円

ディズニーの仲間たちや25周年のロゴが総柄でデザインされたTシャツ。

家族や友達とおそろいで着て、パークを巡るのにぴったりです。

Tシャツ（ワンポイント）

価格：4,500円

サイズ：ユニセックスワンサイズ

胸元に25周年のロゴ、

背面にアクアスフィアやS.S.コロンビア号などのアイコンが大きくデザインされたTシャツ。

パーカー

価格：各6,200円

サイズ：S、M、L、LL

背面にミッキーマウスとミニーマウスの祝祭感あふれるアートが描かれたパーカー。

肌寒い時期のパークでも活躍します。

トレーナー

価格：6,000円

サイズ：ユニセックスワンサイズ

鮮やかなジュビリーブルーのトレーナー。

背面に東京ディズニーシーの風景とロゴがデザインされています。

トートバッグ

価格：4,600円

25周年のメインアートが大きく描かれたトートバッグ。

きらめくジュビリーブルーのデザインが目を引きます。

きんちゃく

価格：1,200円

小物の整理に便利なきんちゃく。

表にはミッキーとミニー、裏には25周年のロゴがデザインされています。

ウォッチ

価格：12,000円

文字盤に25周年のアートがデザインされた腕時計。

専用のボックス入りで、記念品やプレゼントにもおすすめです。

キーチェーン

価格：1,900円

25周年のロゴやキャラクターのチャームがついたキーチェーン。

光るおもちゃ

価格：2,500円（ペンダント型）、2,000円（リボンクリップ型）

夜のパークできらめく光るおもちゃ。

ミッキーシェイプのペンダントと、リボン型のクリップの2種類が登場します。

ディズニー・ビークル・コレクション〈トミカ〉

価格：1,800円

25周年のラッピングが施されたディズニーリゾートラインのトミカ。

ディズニー・ビークル・コレクション〈トミカ〉セット

価格：5,000円

ドリームフライヤー（ソアリン）、S.S.コロンビア号、地底走行車の3つがセットになったトミカ。

クリアなブルー素材でジュビリーブルーの世界観を表現しています。

フラッグ

価格：1,000円

※全8種のうちどれか1つが入っています

どのキャラクターが出るかは開けてからのお楽しみです。

ピンバッジ

価格：2,100円

ミッキーとミニーのデザインのピンバッジ。

ピンバッジセット

価格：1,500円

※全14種のうちどれか2つが入っています

パークのアイコンやキャラクターがデザインされたピンバッジ。

全種揃えたい方向けの「ピンバッジセット」（10,500円）も販売されます。

カンバッジ

価格：600円

25周年のメインアートがデザインされたカンバッジ。

クリアホルダーセット

価格：1,200円

サイズ違いのクリアホルダーとチケットケースのセット。

書類の整理やチケットの保管に活躍します。

ポストカードセット

価格：700円

様々なアートが楽しめるポストカードのセット。

メモ＆スライドジップケース

価格：1,500円

ケースに入ったメモセット。

使い終わった後は小物入れとしても使えます。

ボールペン

価格：1,800円

25周年のチャームがついたボールペン。

ボールペン〈エナージェル〉セット

価格：3,000円

書き心地の良いエナージェルボールペンのセット。

友達へのお土産にもシェアできます。

マグカップ

価格：2,900円

フタ付きのマグカップ。

フタにはアクアスフィアのフィギュアが付いています。

タンブラー

価格：3,000円

ミッキーシェイプのフタが可愛いタンブラー。

ステンレスボトル

価格：3,900円

保温保冷に優れたステンレスボトル。

25周年のアートが全面に描かれています。

プレートセット

価格：4,200円

4種類のデザインがセットになったプレート。

パーティーなどでも活躍しそうです。

クッション

価格：4,600円

アクアスフィアをモチーフにしたクッション。

抱き心地の良いサイズ感です。

ウォッシュタオル

価格：1,300円

使い勝手の良いサイズのウォッシュタオル。

ワイドバスタオル

価格：4,300円

大判で迫力のあるアートが楽しめるワイドバスタオル。

ミニタオルセット

価格：2,900円

小分けのお土産にもぴったりなミニタオルのセット。

ハンドソープ

価格：2,200円

ミッキーシェイプの泡が出るハンドソープ。

ボトルは25周年限定デザインです。

25周年の祝祭感にあふれたジュビリーブルーのグッズ。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルグッズの紹介でした。

※価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

