Ｓｎｏｗ Ｍａｎの目黒蓮が１７日、都内で行われた映画「ほどなく、お別れです」（三木孝浩監督）の大ヒット御礼舞台あいさつに、海外作品撮影のため滞在中のカナダからリモート出演した。都内の会場には浜辺美波らが登壇した。

本作は、長月天音さんの同名小説が原作。葬儀会社でインターンとして働くヒロイン（浜辺）と葬祭プランナー（目黒）がタッグを組み「最高の葬儀」を目指す姿を描く。

１６日までの公開１１日間で興行収入１６億円、観客動員１２２万人を突破。興行収入３０億円突破が見込まれる好発進となっている。

目黒は現在、ディズニープラスの配信ドラマ「ＳＨＯＧＵＮ 将軍」シーズン２の撮影参加のためカナダに滞在中。この日はリモート出演となり、「皆さんとこういう形ですが、時間共有できてすごくうれしいです。引きの画面をみて、（大スクリーンに自身が映る姿に）笑いが止まらないです」と異例の出演形式に赤面しながら喜んだ。

イベントでは観客から質問を募り、演じた役柄と自身が似ているポイントをトーク。浜辺は「焼き鳥を食べながら愚痴を言っているシーンはちょっとプライベートに近いかも」と共感。目黒は「言葉数が多くなく、姿勢でみせていく漆原に共感しました」と親近感をのぞかせた。

本作の撮影を回想しながら、浜辺は目黒について「素晴らしい先輩。お仕事する上での素敵な背中をたくさん見せていただきました。毎日背筋が伸びる思いでした」と感謝。目黒は「素敵な後輩でした。浜辺さんとだったから今作のようなお芝居が撮れました。カナダでも、日本でたくさんの方がこの作品を見て下さっていると聞いていてうれしい気持ちになっています」とヒットを喜んだ。